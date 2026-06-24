Мужчина осужден за разведение более 300 питонов в своем доме

В Китае мужчина, который содержал в своем доме сотни питонов и занимался их разведением, был лишен свободы по решению суда. В ходе проверок, проведенных правоохранительными органами, в его доме было обнаружено более 300 змей.

Инцидент начался в городе Тайчжоу провинции Чжэцзян. Весной 2024 года местные жители обнаружили у подножия горы необычную рептилию и сообщили об этом властям. Специалисты определили, что это питон, и отметили, что данный вид не встречается в этом регионе в естественной среде.

После этого следователи начали поиски, предполагая, что змея могла сбежать откуда-то. Поскольку питонам требуются определенная температура и влажность, правоохранительные органы проанализировали квартиры с высоким потреблением электроэнергии.

В результате проверок главным подозреваемым стал человек по фамилии Го. В ходе наблюдения выяснилось, что в его дом регулярно приносили белых мышей. По мнению специалистов, такой корм закупается преимущественно для змей.

Когда полиция провела обыск в квартире, она столкнулась с поразительной картиной. Часть квартиры была почти полностью приспособлена для змей, в пластиковых контейнерах содержались сотни питонов.

По подсчетам, всего из дома было изъято 309 питонов. Впоследствии они были переданы в специализированные учреждения.

Подсудимый в суде не скрывал своего многолетнего интереса к змеям. Он рассказал, что впервые купил четырех питонов в 2014 году, а затем занялся их разведением.

В ходе следствия выяснилось, что он и его сообщники незаконно продали как минимум 80 питонов. В рамках дела ответственности подверглись еще два человека.

Согласно официальным данным, по этому уголовному делу всего было выявлено 436 питонов. Специалисты оценивают их общую стоимость более чем в 30 миллионов юаней.