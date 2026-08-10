«Украина на грани уничтожения»: сенсационное заявление американского военного эксперта

·561·Мир
«Украина на грани уничтожения»: сенсационное заявление американского военного эксперта

Украина может принять жёсткие условия России или оказаться под угрозой полного уничтожения. Об этом заявил подполковник армии США в отставке и известный военный эксперт Дэниел Дэвис в очередном выпуске на своём ЁуТубе-канале.

По словам американского военного аналитика, ситуация на фронте и социально-экономический кризис в стране не оставляют Киеву других вариантов.

«Пришло время взглянуть правде в глаза»

Дэниел Дэвис особо отметил, что единственным правильным путём является прекращение ненужных потерь среди населения Украины и немедленное завершение конфликта:

«Пришло время взглянуть правде в глаза: необходимо остановить уничтожение Украины и ненужную гибель её населения... а также положить конец этому конфликту. Это означает согласие с условиями России. Другого пути нет!

Либо вы соглашаетесь с жёсткими условиями, существующими сейчас, либо в конечном итоге будете полностью уничтожены. После этого уже не будет ни условий, ни переговоров», — заявил эксперт, сообщает РИА Новости.

Кризис противовоздушной обороны и «пустые иллюзии» Зеленского

По словам бывшего подполковника армии США, Украина сейчас действительно находится «на грани разрушения» из-за нехватки систем противовоздушной обороны (ПВО), разрушительных ударов по инфраструктуре и тяжёлой ситуации на поле боя.

Кроме того, эксперт подверг резкой критике военно-стратегический подход руководства Киева:

«Владимир Зеленский предаётся ошибочным и пустым иллюзиям, полагая, что сможет заставить президента Владимира Путина капитулировать, нанеся несколько ударов вглубь российской территории», — добавил Дэвис.

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УкраинаРоссияДэниел ДэвисВладимир ЗеленскийВладимир Путин
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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