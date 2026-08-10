Манчестер Сити завершил азиатское турне победой над Атлетико

·68·Спорт
Манчестер Сити завершил азиатское турне победой над Атлетико

Манчестер Сити под руководством Энцо Марески одержал волевую победу над Атлетико Мадрид со счётом 3:1 в заключительном матче предсезонного азиатского турне в Сеуле. Встреча на стадионе Кубка мира в Сеуле началась для английского клуба неудачно, однако после перерыва ему удалось переломить ход игры благодаря успешным действиям. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

В первом тайме 16-летний футболист мадридцев Хорхе Домингес поразил ворота соперника и вывел свою команду вперёд. Однако после перерыва «горожане» вышли на поле с совершенно другим настроем, эффективно воспользовались пробелами в обороне соперника и завладели преимуществом по ходу игры.

Дубль Омара Мармуша и победный рывок

Египетский нападающий Омар Мармуш оформил дубль всего за три минуты второго тайма и решил исход встречи. После передач Антуана Семеньо форвард дважды поразил ворота соперника, обеспечив своей команде преимущество в счёте. В компенсированное арбитром время Райан Айт-Нури после передачи Дивина Мубамы поставил точку, установив окончательный счёт.

В интервью клубным СМИ Омар Мармуш рассказал о матче, отметив, что в первом тайме не сумел воспользоваться своими моментами, а после перерыва сосредоточился на выборе правильной позиции. По его словам, благодаря требованиям тренера и помощи одноклубников ему удалось оказываться в нужном месте в нужный момент.

Адаптация к работе под руководством нового тренера

Футболисты Манчестер Сити, вступившие в новый этап после периода Пепа Гвардиолы, сейчас работают над адаптацией к тактической системе Энцо Марески. По словам Мармуша, переход от системы, формировавшейся на протяжении десяти лет, к новым требованиям проходит непросто, однако команда постепенно осваивает идеи тренера, а летние сборы оказались очень продуктивными.

Отмечается, что поддержка болельщиков во время азиатского турне и знакомство с корейской культурой оставили у команды тёплые впечатления. Нападающий также рассказал о важных изменениях в семейной жизни во время летнего отпуска и признался, что это положительно повлияло на его психологическое состояние.

Благодаря этой победе Манчестер Сити завершил предсезонную подготовку на мажорной ноте и теперь полностью сосредоточится на следующем официальном матче — встрече с Арсеналом в рамках Суперкубка Англии (Коммунитй Шиелд).

Манчестер СитиОмар МармушАтлетико МадридКомьюнити ШилдЭнцо Мареска
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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