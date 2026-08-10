Манчестер Сити завершил азиатское турне победой над Атлетико

Манчестер Сити под руководством Энцо Марески одержал волевую победу над Атлетико Мадрид со счётом 3:1 в заключительном матче предсезонного азиатского турне в Сеуле. Встреча на стадионе Кубка мира в Сеуле началась для английского клуба неудачно, однако после перерыва ему удалось переломить ход игры благодаря успешным действиям. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

В первом тайме 16-летний футболист мадридцев Хорхе Домингес поразил ворота соперника и вывел свою команду вперёд. Однако после перерыва «горожане» вышли на поле с совершенно другим настроем, эффективно воспользовались пробелами в обороне соперника и завладели преимуществом по ходу игры.

Дубль Омара Мармуша и победный рывок

Египетский нападающий Омар Мармуш оформил дубль всего за три минуты второго тайма и решил исход встречи. После передач Антуана Семеньо форвард дважды поразил ворота соперника, обеспечив своей команде преимущество в счёте. В компенсированное арбитром время Райан Айт-Нури после передачи Дивина Мубамы поставил точку, установив окончательный счёт.

В интервью клубным СМИ Омар Мармуш рассказал о матче, отметив, что в первом тайме не сумел воспользоваться своими моментами, а после перерыва сосредоточился на выборе правильной позиции. По его словам, благодаря требованиям тренера и помощи одноклубников ему удалось оказываться в нужном месте в нужный момент.

Адаптация к работе под руководством нового тренера

Футболисты Манчестер Сити, вступившие в новый этап после периода Пепа Гвардиолы, сейчас работают над адаптацией к тактической системе Энцо Марески. По словам Мармуша, переход от системы, формировавшейся на протяжении десяти лет, к новым требованиям проходит непросто, однако команда постепенно осваивает идеи тренера, а летние сборы оказались очень продуктивными.

Отмечается, что поддержка болельщиков во время азиатского турне и знакомство с корейской культурой оставили у команды тёплые впечатления. Нападающий также рассказал о важных изменениях в семейной жизни во время летнего отпуска и признался, что это положительно повлияло на его психологическое состояние.

Благодаря этой победе Манчестер Сити завершил предсезонную подготовку на мажорной ноте и теперь полностью сосредоточится на следующем официальном матче — встрече с Арсеналом в рамках Суперкубка Англии (Коммунитй Шиелд).