Прототип нового маглев-поезда в Китае развил скорость 800 км/соат

Прототип высокоскоростного поезда на основе магнитной левитации, проходящий испытания в Китае, на коротком участке достиг скорости 800 км/соат. Как сообщает издание иксбт.ком, испытательный аппарат массой 1110 килограммов разогнался с нуля до указанной скорости всего за 5,3 секунды. Об этом иксбт.ком сообщает .

Испытания проводились на специальной однокилометровой линии, принадлежащей лаборатории высокоскоростных железных дорог «Восточное озеро» в провинции Хубэй. Специалисты успешно проверяют с помощью этой технологии не только возможность достижения высокой скорости, но и управления движением на ней.

Рекордные результаты и технические возможности

Сообщается, что после достижения максимальной скорости аппарат начал плавно тормозить примерно на расстоянии 200 метров. Кроме того, специалистов впечатлила точность определения его местоположения во время движения на высокой скорости, достигшая миллиметрового уровня.

Это достижение вошло в историю как третий мировой рекорд, установленный за последние полгода. Во время первых публичных испытаний в июне этого года испытательный аппарат показал скорость 650 км/соат, а в июле показатель достиг отметки 800 км/соат.

Задачи на будущее

На текущем этапе речь идёт только о лабораторной технологии и специальной испытательной трассе. Испытываемый аппарат не предназначен для перевозки пассажиров и должен стать фундаментом для транспортных систем будущего.

По мнению специалистов, до создания коммерческих линий на основе таких технологий предстоит решить ещё множество сложных инженерных задач. К ним относятся обеспечение безопасности, долговечность оборудования, а также управление поездом на экстремальных скоростях.