Жозе Моуринью ответил на слухи о «чистке» звездного состава «Реал Мадрида»

·6·Спорт
Жозе Моуринью ответил на слухи о «чистке» звездного состава «Реал Мадрида»

Жозе Моуринью, вернувшийся на пост главного тренера мадридского «Реал Мадрида», впервые официально отреагировал на распространившиеся слухи о возможной продаже ведущих футболистов команды. Португальский специалист опроверг предположения о проведении радикальной «чистки» состава в рамках своего нового проекта, заявив, что его основное внимание будет сосредоточено на сохранении имеющихся звезд. Об этом сообщает Goal.com новость сообщает.

В эксклюзивном интервью подкасту Beast Mode On Моуринью не скрыл своего удивления сообщениями, которые распространяются в прессе. По его словам, разговоры о выставлении на трансфер ряда звездных футболистов из-за внутренних разногласий, возникших в эпоху предыдущих тренеров, беспочвенны. Ожидается, что тренер официально приступит к своим обязанностям с 1 июля.

Философия работы со звездами

«Я хочу видеть этих футболистов в своей команде! Я хочу работать с лучшими игроками. Моя нынешняя задача — сплотить команду и найти способ устранить проблемы, наблюдавшиеся в прошлых сезонах. Если у вас проблемы с игроками среднего уровня — это настоящая трагедия. А великие игроки всегда остаются великими», — подчеркнул Моуринью.

Сезон 2025-26 сложился для «Реал Мадрида» не так удачно, как ожидалось. После отставки Хаби Алонсо команду временно возглавил Альваро Арбелоа. «Королевский клуб» довольствовался вторым местом в чемпионате Испании, потерпел неожиданное поражение от «Альбасете» в Кубке Испании и выбыл из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Именно эти неудачи породили разговоры о масштабных переменах в составе.

Новые трансферы и требования

С приходом Моуринью клуб уже начал проявлять активность на трансферном рынке. В список кандидатов на усиление состава вошли такие игроки, как Марк Кукурелья, Бернарду Силва и Ибраима Конате. Тренер не скрывает, что очень требователен при выборе исполнителей, соответствующих его игровому стилю.

На вопрос о том, на что он обращает внимание при выборе футболиста, Моуринью ответил: «Я ищу качество. Иногда говорят, что у футболиста отличная техника, но слабая физическая форма. Это значит, что он не хороший игрок. Или футболист талантлив, но нестабилен — такие тоже не считаются великими игроками».

Напомним, что Жозе Моуринью подписал с «Реал Мадридом» трехлетний контракт. Это его второе возвращение в Мадрид: в период с 2010 по 2013 годы он привел команду к чемпионству в Испании, набрав рекордное количество очков. Это назначение интересно и для узбекистанских болельщиков, так как «Реал Мадрид» под руководством Моуринью всегда отличался агрессивным и ориентированным на результат стилем игры.

Реал МадридЖозе МоуриньюТрансферыФутболЛа Лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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