Стартап Нетрис привлек 15 млн долларов для ускорения запуска дата-центров для AI

·20·Технологии
Стартап Нетрис привлек 15 млн долларов для ускорения запуска дата-центров для AI

С развитием технологий искусственного интеллекта (AI) спрос на дата-центры по всему миру резко растет. Однако покупка GPU (графических процессоров) и сетевого оборудования — это лишь половина дела: их настройка и запуск могут занять месяцы. Стартап Нетрис, специализирующийся на автоматизации сетей, взял на себя решение этой проблемы и привлек 15 миллионов долларов инвестиций от венчурного фонда Andreessen Horowitz (а16з). Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

По данным издания TechCrunch, программное обеспечение, разработанное Нетрис, работает на сетевых коммутаторах и позволяет новым облачным провайдерам (неоклудс) настраивать свою инфраструктуру в несколько раз быстрее. Эта платформа не только автоматизирует процесс настройки, но и обеспечивает изоляцию серверов на аппаратном уровне, создавая возможность многоарендности (мулти-тенанкй) для одновременного обслуживания нескольких клиентов.

Аппаратное ускорение для АИ-кластеров

Раньше дата-центры находились преимущественно под контролем таких гигантов, как Microsoft, AWS, Google или Oracle. Эти компании самостоятельно создали системы автоматизации сетей с помощью тысяч своих инженеров. У более мелких облачных провайдеров таких ресурсов нет. По словам генерального директора Нетрис Алекса Сарояна, традиционные программно-определяемые сети (СДН) недостаточно эффективны для АИ-кластеров из-за очень высокого потока данных.

"Обычного программного обеспечения для AI недостаточно, так как объем трафика чрезвычайно велик, и всё должно быть ускорено на аппаратном уровне. Мы создали систему с аппаратным ускорением, которая решает именно эту проблему", — говорит Сароян. Примечательно, что стартап не использует AI в самой своей системе. Руководитель компании подчеркивает, что при изменении сетевых настроек важны не «креативность», а точность и повторяемость.

Место на рынке и партнерство

Платформа Нетрис в настоящее время используется в более чем 35 крупных ГПУ-кластерах по всему миру, включая такие компании, как Лигхтнинг AI, Foxconn, Хевлетт Пакард Энтерприсе и Тенсорваве. В общей сложности под управлением платформы находится почти 1 миллион графических процессоров. Технология стартапа произвела большое впечатление на специалистов NVIDIA, и гигант по производству чипов начал рекомендовать услуги Нетрис своим клиентам.

На рынке Узбекистана в последние годы также усиливается внимание к строительству дата-центров и развитию цифровой инфраструктуры. Решения вроде Нетрис могут стать примером для местных провайдеров в вопросах более быстрого и эффективного запуска АИ-вычислительных мощностей. Основные преимущества платформы включают:

  • Автоматическая настройка и управление сетевым оборудованием;
  • Полная совместимость с серверами NVIDIA и AMD;
  • Изоляция ресурсов на аппаратном уровне;
  • Сокращение времени запуска инфраструктуры с нескольких месяцев до нескольких дней.
Привлеченные инвестиции в размере 15 миллионов долларов позволят компании Нетрис усовершенствовать свой продукт и расширить долю на глобальном рынке. В условиях, когда каждый час использования ресурсов GPU стоит дорого, технологии, минимизирующие простой оборудования, остаются крайне привлекательными для инвесторов.

NetrisAIДата-центрИнвестицииNVIDIA
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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