Старый Intel вместо AMD Ryzen 7 9800Кс3Д: новая схема мошенничества на рынке процессоров

Произошел неожиданный инцидент с процессором AMD Ryzen 7 9800Кс3Д, который вызывает огромный интерес среди геймеров и любителей технологий по всему миру. Один из пользователей, купив этот чип последней модели, обнаружил внутри совершенно другую и гораздо более старую модель. Эта ситуация вновь подняла вопрос о безопасности и контроле качества продукции на крупных торговых онлайн-платформах. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Как стало известно, покупатель заказал новый флагманский процессор от компании AMD, однако при вскрытии упаковки внутри оказался чип Intel Core i9-10900К, выпущенный в 2020 году. Самое удивительное, что коробка с товаром была запечатана как с завода и внешне не вызывала никаких подозрений. По сообщению издания иксбт.ком, данный случай может быть частью сложной мошеннической схемы на рынке процессоров.

Как была реализована схема мошенничества?

По мнению экспертов, речь идет о методе «мошеннического возврата» (фраудулент ретурн). При этом недобросовестный покупатель приобретает дорогостоящий товар, затем заменяет оригинальное устройство внутри на более дешевую или старую модель и мастерски запечатывает упаковку заново. После этого товар возвращается в магазин, и продавец, поверив в целостность коробки, снова выставляет его на продажу.

Для пострадавшего это не только материальный ущерб, но и техническая проблема. Поскольку материнские платы (мотербоардс), предназначенные для Ryzen 7 9800Кс3Д, основаны на платформе AMD, установить в них процессор Intel абсолютно невозможно. Это полностью нарушило план пользователя по сборке компьютера.

На данный момент платформа Amazon не дала официального комментария по этому поводу. Однако подобные случаи на крупных маркетплейсах происходят не впервые. Ранее фиксировались аналогичные случаи подмены с видеокартами серии NVIDIA RTX и другими высокопроизводительными компонентами.

Рекомендации для покупателей

Любителям технологий также рекомендуется быть бдительными при заказе дорогостоящих комплектующих на международных платформах или в местных онлайн-магазинах. Специалисты советуют предпринять следующие меры:

Вскрывать товар в присутствии курьера или в пункте выдачи;

Снимать процесс распаковки на видео (это послужит доказательством в дальнейшем);

Тщательно изучать рейтинг продавца и отзывы предыдущих покупателей;

Остерегаться подозрительно низких цен.

Этот случай показывает необходимость дальнейшего совершенствования системы возврата товаров для технологических гигантов и торговых площадок. В противном случае даже самые надежные бренды могут стать жертвами мошенников, а покупатели — потерять доверие.