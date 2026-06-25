«Арсенал» завершил трансфер Пьеро Инкапье, внесшего большой вклад в чемпионство Англии

Лондонский «Арсенал» полностью оформил трансфер защитника Пьеро Инкапье, который сыграл важную роль в победе команды в английской Премьер-лиге в прошлом сезоне. Эквадорский футболист был арендован из клуба «Байер Леверкузен», однако его уверенная игра вынудила руководство активировать пункт о выкупе. Об этом сообщает Goal.com .

По сообщению Goal.com, главный тренер команды Микель Артета подписал с 24-летним футболистом, ставшим основной опорой линии защиты, пятилетний контракт, рассчитанный до лета 2031 года. Стоимость трансфера составила 34,5 миллиона фунтов стерлингов, помимо чего предусмотрены различные бонусы.

Главный герой чемпионского сезона

Пьеро Инкапье в сезоне 2025-26 принял участие в 39 матчах во всех турнирах, выделившись своей универсальностью и хладнокровием. Благодаря его действиям «Арсенал» стал командой, пропустившей меньше всего голов в Премьер-лиге за последние три сезона. Футболист проявлял активность не только в защите, но и в атаке, забив важный гол в февральском матче против «Вулверхэмптона».

Дебют эквадорского защитника в Лондоне состоялся в матче Лиги чемпионов против клуба «Атлетик» (2:0). После этого он стал неотъемлемой частью команды. Болельщики также высоко оценили его труд, признав его «лучшим футболистом «Арсенала» в феврале и апреле.

Успешный путь от «Леверкузена» до Лондона

До приезда в Европу Инкапье выступал в аргентинском клубе «Тальерес», но его звезда засияла именно в «Байере Леверкузен». Под руководством Хаби Алонсо он стал чемпионом Бундеслиги Германии, не потерпев ни одного поражения, и принял участие в 166 матчах. Дух победителя, обретенный в Германии, помог ему быстро адаптироваться к английскому футболу.

Руководство «Арсенала» рассматривает этот трансфер как часть долгосрочной стратегии клуба. Микель Артета стремится превратить команду не только в действующего чемпиона, но и в «династию», которая будет стабильно побеждать и в будущем. Опытные и молодые игроки, такие как Инкапье, находятся в центре этого плана.

На данный момент все формальности по трансферу завершены, и футболист продолжит подготовку к новому сезону в статусе чемпиона. Ожидается, что его переход обеспечит надежность линии защиты «Арсенала» на ближайшие несколько лет.