Серия Oppo Рено16 вышла на глобальный рынок: камера 200 MP и защита ИП69К

·41·Технологии
Серия Oppo Рено16 вышла на глобальный рынок: камера 200 MP и защита ИП69К

Китайская компания Oppo официально представила новое поколение своих смартфонов — модели Рено16 и Рено16 Pro для глобального рынка. Устройства, анонсированные спустя месяц после дебюта в Китае, прибыли к международным пользователям с рядом технических изменений. В частности, основной особенностью данной линейки стали высокая степень защиты корпуса от воды и пыли ИП69К, а также компактный размер экрана. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По данным иксбт.ком, аппаратная платформа глобальных версий отличается от китайских моделей. Модель Рено16 Pro получила чип MediaTek Dimensity 8550 Супер вместо более мощного Dimensity 9500с. Базовый Рено16 оснащен процессором Snapdragon 7 Ген 4. Что касается памяти, Про-версия предлагается только в конфигурации 12/512 GB, в то время как стандартная модель поступит в продажу в вариантах 8/256 GB и 8/512 GB.

Экран и возможности съемки

Оба смартфона делают акцент на компактности, которая сегодня становится трендом. Устройства оснащены 6,32-дюймовым АМОЛЭД-дисплеем с поддержкой разрешения Фулл ХД+. Разница в том, что экран Рено16 Pro имеет частоту обновления 144 Hz, а в стандартной модели Рено16 этот показатель составляет 120 Hz. Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном и работает на базе оптической технологии.

В плане камер Oppo Рено16 Pro впечатляет основным модулем с 200-мегапиксельным сенсором Samsung С5ХП5. Его дополняют телеобъектив 50 MP с 3,5-кратным оптическим зумом и еще один широкоугольный сенсор 50 MP. Обычный Рено16 получил набор из трех 50-мегапиксельных датчиков, в качестве основного модуля которого выбран Sony ЛЙТ-600.

Энергопотребление и стандарт защиты

Система аккумуляторов смартфонов также подверглась региональным изменениям. Глобальный Рено16 Pro оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 6700 mAh. Интересно, что европейская версия модели Рено16 получила батарею всего на 6000 mAh, хотя в других регионах ожидаются продажи с большей емкостью. Обе модели поддерживают технологию быстрой зарядки СуперВУК мощностью 80 В.

Одним из важнейших преимуществ новых устройств является степень защиты ИП69К. Это означает, что смартфон выдержит не только погружение в воду, но и струю горячей воды под высоким давлением. В качестве программного обеспечения установлена оболочка КолорОС 16 на базе Android 16.

Цены на серию Oppo Рено16 на европейском рынке установлены следующим образом:

  • Рено16 (8/512 GB) — 900 евро;
  • Рено16 Pro (12/512 GB) — 1100 евро.
Открытые продажи смартфонов начнутся 3 июля. Стоит отметить, что для покупателей, оформивших заказ до 31 июля, предоставляются скидки от 100 до 200 евро. Ожидается, что на рынке Узбекистана эти модели появятся чуть позже через официальных дистрибьюторов.

OppoReno16СмартфонТехнологииAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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