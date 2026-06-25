Серия Oppo Рено16 вышла на глобальный рынок: камера 200 MP и защита ИП69К

Китайская компания Oppo официально представила новое поколение своих смартфонов — модели Рено16 и Рено16 Pro для глобального рынка. Устройства, анонсированные спустя месяц после дебюта в Китае, прибыли к международным пользователям с рядом технических изменений. В частности, основной особенностью данной линейки стали высокая степень защиты корпуса от воды и пыли ИП69К, а также компактный размер экрана. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По данным иксбт.ком, аппаратная платформа глобальных версий отличается от китайских моделей. Модель Рено16 Pro получила чип MediaTek Dimensity 8550 Супер вместо более мощного Dimensity 9500с. Базовый Рено16 оснащен процессором Snapdragon 7 Ген 4. Что касается памяти, Про-версия предлагается только в конфигурации 12/512 GB, в то время как стандартная модель поступит в продажу в вариантах 8/256 GB и 8/512 GB.

Экран и возможности съемки

Оба смартфона делают акцент на компактности, которая сегодня становится трендом. Устройства оснащены 6,32-дюймовым АМОЛЭД-дисплеем с поддержкой разрешения Фулл ХД+. Разница в том, что экран Рено16 Pro имеет частоту обновления 144 Hz, а в стандартной модели Рено16 этот показатель составляет 120 Hz. Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном и работает на базе оптической технологии.

В плане камер Oppo Рено16 Pro впечатляет основным модулем с 200-мегапиксельным сенсором Samsung С5ХП5. Его дополняют телеобъектив 50 MP с 3,5-кратным оптическим зумом и еще один широкоугольный сенсор 50 MP. Обычный Рено16 получил набор из трех 50-мегапиксельных датчиков, в качестве основного модуля которого выбран Sony ЛЙТ-600.

Энергопотребление и стандарт защиты

Система аккумуляторов смартфонов также подверглась региональным изменениям. Глобальный Рено16 Pro оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 6700 mAh. Интересно, что европейская версия модели Рено16 получила батарею всего на 6000 mAh, хотя в других регионах ожидаются продажи с большей емкостью. Обе модели поддерживают технологию быстрой зарядки СуперВУК мощностью 80 В.

Одним из важнейших преимуществ новых устройств является степень защиты ИП69К. Это означает, что смартфон выдержит не только погружение в воду, но и струю горячей воды под высоким давлением. В качестве программного обеспечения установлена оболочка КолорОС 16 на базе Android 16.

Цены на серию Oppo Рено16 на европейском рынке установлены следующим образом:

Рено16 (8/512 GB) — 900 евро;

Рено16 Pro (12/512 GB) — 1100 евро.

Открытые продажи смартфонов начнутся 3 июля. Стоит отметить, что для покупателей, оформивших заказ до 31 июля, предоставляются скидки от 100 до 200 евро. Ожидается, что на рынке Узбекистана эти модели появятся чуть позже через официальных дистрибьюторов.