Коул Палмер отреагировал на исключение из состава на ЧМ-2026

Ведущий плеймейкер «Челси» Коул Палмер высказался о своем исключении из состава сборной Англии на ЧМ-2026 новым главным тренером Томасом Тухелем. После сложного сезона, связанного с травмами, 24-летний футболист неожиданно не попал в заявку на чемпионат мира. Это решение вызвало бурные дискуссии среди английских болельщиков. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По данным Goal.com, Томас Тухель, начиная новую эру в национальной команде, решил сосредоточиться на текущей спортивной форме игроков, а не на их прошлых заслугах. В прошлом сезоне Палмер пережил тяжелые времена на «Стэмфорд Бридж». В частности, хроническая травма бедра заметно повлияла на его игру, из-за чего он ограничился всего 11 голами и 3 ассистами во всех турнирах.

Спокойствие Палмера и новые планы

Футболист, который сейчас отдыхает на Ибице, отметил, что не впал в депрессию из-за того, что не был вызван в сборную. «Этот сезон не был лучшим в моей карьере, но всё, что есть — благо. Я не буду плакать из-за решения, которое нельзя изменить. Желаю парням успехов на турнире», — заявил Палмер в своем интервью. По его словам, он будет следить за соревнованиями как обычный болельщик.

Коул Палмер впервые за последние четыре года проводит летний отпуск в полноценном отдыхе. Футболист использует это время не только для физического, но и для психологического восстановления. Время, проведенное с семьей и близкими друзьями, помогает ему освободиться от давления профессионального футбола. Он даже упомянул, что часто ездит в Манчестер, чтобы посмотреть игры своего отца в любительской лиге.

Интересно, что в свободное время Палмер запустил собственный бизнес-проект. Ссылаясь на свой знаменитый стиль празднования гола «замерзание» (shivering), он начал производить очищенные ледяные продукты под брендом «Cole'd» Ice. По мнению футболиста, такие проекты помогают ему отвлечься от футбола и установить особую связь с болельщиками.

Это смелое решение Томаса Тухеля свидетельствует о том, что дисциплина и физическое состояние выходят на первый план в сборной Англии. Исключение такого талантливого игрока, как Палмер, показывает, насколько сильна конкуренция внутри команды. Теперь футболист сосредоточит всё свое внимание на подготовке к новому сезону, стремясь вернуть прежнюю форму в составе «Челси».