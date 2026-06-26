Представлен Vivo Кс Фолд 6: флагман с аккумулятором 7000 mAh и 200 MP камерой Зеисс

Китайская компания Vivo официально представила свое новое поколение складного смартфона — модель Vivo Кс Фолд 6. Данное устройство привлекает внимание специалистов не только своим инновационным дизайном, но и техническими характеристиками, в частности, рекордной для сегмента складных смартфонов емкостью аккумулятора и высокоточной оптикой. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Главная особенность устройства проявляется в его системе дисплеев. Внутри расположен огромный 8,02-дюймовый АМОЛЭД-экран, созданный на базе технологии Samsung М14. Внешняя панель состоит из 6,51-дюймового ОЛЭД-дисплея производства компании БОЭ. Оба экрана поддерживают частоту обновления 120 Hz и имеют сертификат ТÜВ Рхеинланд Эе Протектион 3.0, обеспечивая специальную систему защиты для снижения нагрузки на глаза пользователя.

Беспрецедентная мощность и производительность

по данным иксбт.ком, аппаратную основу Vivo Кс Фолд 6 составляет процессор MediaTek Dimensity 9500 Супер Эдитион. Этот чип гарантирует высочайший уровень производительности. Однако главным новшеством стал полутвердотельный (семи-солид-стате) аккумулятор емкостью 7000 mAh. Такая большая емкость редко встречается в складных смартфонах, что значительно увеличивает время автономной работы устройства. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 В и беспроводную мощностью 40 В.

В области камер Vivo традиционно продолжила сотрудничество с брендом Зеисс. Основной модуль оснащен 200-мегапиксельным сенсором ХПБ с оптическим форматом 1/1,4 дюйма. Также присутствуют 50-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и перископический модуль с 3-кратным оптическим зумом. За обработку изображений отвечает собственный чип компании Vivo В3+.

Защита и интеллектуальное программное обеспечение

Корпус смартфона защищен по стандартам ИП5Кс, ИПКс8 и ИПКс9, что оберегает его не только от воды и пыли, но и от струй горячей воды под высоким давлением. По заявлению производителя, устройство сохраняет стабильную работоспособность даже при температуре -20 °К. Для улучшения качества связи установлен специальный усилитель сигнала и четыре чипа, оптимизирующих работу Wi-Fi.

В качестве программной оболочки выбран интерфейс ОригинОС 6 Фолд. Новая функция Атомик Воркбенч (Атомарный рабочий стол) предоставляет пользователям следующие возможности:

запуск до четырех приложений одновременно на поверхности экрана;

свободное изменение размера приложений и сохранение готовых рабочих областей;

автоматическое распознавание и перевод текстов с помощью AI;

быстрое сохранение данных с визиток в контакты и заполнение форм.

Ожидается, что цена нового флагмана Vivo Кс Фолд 6 на международном рынке начнется примерно от 1180 долларов. Баланс таких высокотехнологичных решений и доступной цены создает основу для достойной конкуренции с такими соперниками, как Samsung и Huawei.