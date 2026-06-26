В выходные в Ташкенте температура воздуха поднимется до 41 градуса

·20·Узбекистан
В выходные в Ташкенте температура воздуха поднимется до 41 градуса

В ближайшие дни в предгорных и горных районах Узбекистана возможны кратковременные дожди, грозы и селевые потоки. В Ташкенте же в выходные ожидается очень жаркая погода, при этом в субботу сохраняется вероятность кратковременных осадков.

В пятницу в столице осадков не ожидается. Днем температура воздуха будет в пределах 37–39 градусов.

В субботу местами возможны грозы и дожди. Несмотря на это, температура поднимется до 38–40 градусов.

В воскресенье погода снова станет сухой. Прогнозируется, что дневная температура достигнет 39–41 градуса.

Ночью в Ташкенте температура воздуха составит 23–26 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 3–8 метров в секунду, местами порывы могут усиливаться до 12 метров в секунду.

В некоторых районах столицы ветер может вызвать поднятие пыли и снижение видимости.

ТашкентУзбекистанПогодаЖараГроза
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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