Новый шаг Зеленского: 40-дневная операция, чтобы принудить Россию к миру

·38·Мир
Новый шаг Зеленского: 40-дневная операция, чтобы принудить Россию к миру

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил план масштабной 40-дневной специальной операции, которая будет реализована Службой безопасности Украины (СБУ) с целью резко усилить давление на Россию и побудить её прекратить войну. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Telegram.

Ожидается, что этот план полностью изменит ситуацию в тылу и темпы войны.

Что на самом деле означают «дальние и средние санкции»?

По словам Зеленского, исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара представил ему секретный доклад о проводимых спецоперациях, деятельности известного центра «Альфа» СБУ, а также о новых мерах против России.

За фразой «дальние и средние санкции» в устах украинских официальных лиц стоят очень серьезные военные действия:

Это мощные и точные удары дронами по военным и энергетическим объектам внутри России, расположенным далеко от границ Украины, а также на территории аннексированного Крыма.

Президент особо отметил, что в последние месяцы различные беспилотные летательные аппараты (дроны) показывают крайне высокие результаты в защите линии фронта, а спецподразделение «Альфа» является силой, наносящей наибольший ущерб живой силе и технике российской армии.

Цель: заставить Кремль сесть за стол переговоров

Несколько дней назад (24 июня) Зеленский твердо заявил, что если Украина получит необходимые средства и оружие, обсуждаемые с государствами «Большой семерки» (Г7), она сможет заставить Россию выбрать путь мира. Нынешний интенсивный 40-дневный план направлен именно на эту цель — побудить Россию к мирным переговорам.

Огненная ночь в тылу: Крым и Краснодар под прицелом

Эта стратегия уже начала проявлять свою силу на практике. В последние дни резко участились атаки дронов на инфраструктуру в Крыму и российских областях. В частности, в ночь на 25 июня были атакованы следующие крупные объекты:

  • Нефтебаза «Полтавская» (Краснодарский край): Украинские дроны атаковали эту стратегическую базу, в результате чего на объекте возник сильный пожар. Для справки: эта база является основным источником обеспечения топливом Краснодарского края и Республики Адыгея.

  • Балаклавская и Таврическая ТЭС (Крым): По сообщениям массовых Телеграм-каналов, крупнейшие теплоэлектростанции полуострова подверглись атакам дронов.

  • Военный аэродром «Кача» (Крым): Было зафиксировано несколько мощных взрывов в районе аэродрома.

  • Отключения электроэнергии: Из-за атак дронов наблюдались кратковременные крупные перебои в электроснабжении вокруг городов Симферополь, Ялта и Евпатория.

На данный момент российская сторона не сделала официального заявления относительно нового 40-дневного плана СБУ и последствий ночных атак. Ситуация с каждым днем становится всё более напряженной.

Владимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныРоссияКрымTelegram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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