Франция захватила связанный с Россией нефтяной танкер

Военно-морские силы Франции захватили у берегов Сицилии нефтяной танкер Деливер, который считается связанным с Россией. По данным официальных лиц, судно двигалось с нарушением международных правил мореплавания.

Сообщается, что танкер, шедший под флагом Камеруна, следовал из российского порта Приморск в Сингапур.

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в социальных сетях видео этой специальной операции. На нем запечатлено, как с помощью вертолета на борт танкера высаживается спецподразделение.

Макрон подчеркнул, что это очередная операция против «теневого флота», который Россия использует для обхода санкций. Он также напомнил, что несколько дней назад Великобритания успешно провела аналогичную операцию.

«Мы не допустим обхода санкций через теневой флот и финансирования войны Россией. Европа будет придерживаться жесткой позиции в этом вопросе», — заявил президент Франции.