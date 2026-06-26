В Ташкенте пятилетняя девочка провалилась в выгребную яму

В Юнусабадском районе города Ташкента произошел неприятный инцидент с маленькой девочкой. К счастью, благодаря оперативным действиям прибывших спасателей жизнь ребенка была спасена.

Сообщается, что происшествие случилось 25 июня около 17:33 в одном из частных домов на улице Обиравон Юнусабадского района. Девочка 2021 года рождения по неосторожности провалилась в выгребную яму во дворе.

Сразу после получения сообщения спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций незамедлительно прибыли на место происшествия. Один из спасателей с помощью специального оборудования спустился в яму и благополучно поднял девочку на поверхность.

После этого врачи провели необходимый медицинский осмотр и оказали ребенку первую помощь. К счастью, жизни девочки ничего не угрожает, и она была передана родителям в целости и сохранности.