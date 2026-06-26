Из октагона в Белый дом! Легенда UFC выдвигает свою кандидатуру в президенты США

·0·Мир
Из октагона в Белый дом! Легенда UFC выдвигает свою кандидатуру в президенты США

Неожиданная и настоящая «бомба» в мире MMA! Бывший боец UFC Чейл Соннен, известный не только своими боями в октагоне, но и острым языком, возвращается в большую политику. Он планирует принять участие в президентских выборах в США в 2028 году.

«Моим следующим местом работы станет Белый дом...»

Соннен сообщил о своем сенсационном плане поклонникам через официальную страницу в социальной сети X (бывший Twitter):

«Я нахожусь на начальном этапе формирования своей администрации для участия в президентских выборах 2028 года. Если всё пройдет успешно, моим следующим местом работы станет Белый дом...» — пишет бывший боец.

Сильнейший «треш-токер» в истории MMA

49-летний Чейл Соннен считается не только сильным спортсменом, но и одним из величайших и самых харизматичных треш-токеров (мастеров психологического давления на соперника) в истории смешанных боевых искусств (MMA). Завершив спортивную карьеру, он занял нишу известного и признанного аналитика. Теперь он намерен использовать свой уникальный талант риторики и ведения дискуссий в дебатах за Белый дом.

Старые «грехи» и большой опыт в политике

На самом деле политическая арена не совсем чужая для Соннена. Ранее он уже предпринимал серьезные попытки войти в систему власти:

  • Успех 2010 года: Чейл принимал участие в выборах в Палату представителей штата Орегон и действительно одержал победу.

  • Законный барьер: Однако из-за возникших тогда юридических проблем, связанных с отмыванием денег, и судебных разбирательств он был вынужден покинуть политическую гонку на полпути.

  • Губернаторские амбиции: Кроме того, некоторое время назад Соннен открыто заявлял о своем намерении выдвинуть кандидатуру на пост губернатора штата Орегон.

Если Соннен успешно сформирует свою команду и начнет предвыборную кампанию, президентские дебаты в США в 2028 году, без сомнения, превратятся в настоящее шоу. Будет крайне интересно наблюдать за маршем короля октагона к вершине Вашингтонского Олимпа!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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