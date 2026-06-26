Стрельба в больнице США: подозреваемый задержан в другом городе

·27·Мир
Стрельба в больнице США: подозреваемый задержан в другом городе

В одной из больниц города Уилмингтон, штат Делавэр, США, произошло вооруженное нападение. В результате инцидента один человек погиб, еще один гражданин получил телесные повреждения различной степени тяжести.

По предварительным данным, после происшествия правоохранительные органы начали масштабные поиски. В итоге 23-летний подозреваемый был задержан в городе Филадельфия, штат Пенсильвания.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают следственные действия по установлению причин и других деталей происшествия. Официальные лица сообщили, что дополнительная информация по делу будет объявлена позже.

УилмингтонДелавэрСШАФиладельфияПенсильвания
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