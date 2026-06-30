В ужасном ДТП в Ташкенте автомобиль Лакетти разорвало пополам

·45·Общество
В ужасном ДТП в Ташкенте автомобиль Лакетти разорвало пополам

В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Юнусабадском районе города Ташкента автомобиль марки Лакетти был разорван пополам. Кадры с места происшествия вызвали широкий резонанс в социальных сетях.

По сообщению пресс-службы Управления безопасности дорожного движения столицы, инцидент произошел 30 июня около 05:10 на перекрестке улиц Амира Темура и Богишамоль. По предварительным данным, Лакетти, двигавшийся по улице Амира Темура, столкнулся с автомобилем марки Kia К5, который двигался справа.

От сильного удара Лакетти разделился на две части. В настоящее время ответственными сотрудниками УБДД ГУВД города Ташкента проводятся следственные мероприятия. В официальном сообщении информация о состоянии людей, находившихся в автомобилях в момент аварии, не приводится.

ТошкентЛацеттиКиа К5ЮнусободЛацетти
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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