В Казахстане аннулируют почти миллион штрафов

В Казахстане в рамках амнистии, объявленной в честь юбилея принятия Конституции, будут аннулированы около 1 миллиона административных штрафов, а более 16,5 тысяч граждан будут освобождены от уголовной ответственности и наказания или им будет смягчен приговор.

Об этом Zakon.kz сообщило.

По данным Министерства внутренних дел страны, амнистия в основном распространяется на лиц, совершивших преступления небольшой тяжести, возместивших ущерб или не представляющих большой опасности для общества. Сроки наказания для некоторых осужденных будут сокращены.

Кроме того, впервые в истории Казахстана вводится административная амнистия. В ее рамках предусмотрено списание штрафов на общую сумму более 17 миллиардов тенге.

При этом лица, совершившие коррупционные, террористические, экстремистские преступления, сексуальное насилие, торговлю наркотиками, вождение в состоянии опьянения и другие тяжкие правонарушения, не смогут воспользоваться амнистией.

Административные штрафы будут аннулированы автоматически, дополнительных обращений от граждан не потребуется.