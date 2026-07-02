Япония запустит 10 миллионов умных роботов к 2040 году

·33·Технологии
Япония запустит 10 миллионов умных роботов к 2040 году

Япония планирует внедрить 10 миллионов роботов с искусственным интеллектом в 18 ключевых секторов экономики к 2040 году, чтобы преодолеть дефицит рабочей силы. Об этом сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Согласно новой стратегии, умные роботы будут задействованы в промышленности, здравоохранении, ремонте инфраструктуры, уходе за пожилыми людьми, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в системах обороны.

Кроме того, правительство планирует выделить 380 миллиардов иен (около 2,3 миллиарда долларов) на создание систем AI, способных автономно функционировать не только в цифровой, но и в реальной среде.

Официальные лица подчеркнули, что Япония стремится стать одним из мировых лидеров в разработке AI для робототехники, и подготовительные работы в этом направлении уже начались.

ЯпонияМинистерство экономикиторговли и промышленностиЯпонияЯпония
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