Samsung планирует революцию в защите данных: Privacy Display появится во всех флагманах Galaxy S27

·1·Технологии
Samsung планирует революцию в защите данных: Privacy Display появится во всех флагманах Galaxy S27

Южнокорейский техгигант Samsung планирует вывести конфиденциальность данных на новый уровень на рынке смартфонов. Ожидается, что компания оснастит все свои следующие флагманы серии Galaxy S27 уникальной технологией Privacy Display. Это не только улучшит пользовательский опыт, но и станет аппаратным решением для защиты информации на экране смартфона от посторонних глаз. Об этом сообщает Ixbt.com.

По данным издания TheElec, опирающегося на надежные отраслевые источники, Samsung намерена сделать эту функцию стандартом для всей линейки. Технология, которая дебютировала только в модели Galaxy S26 Ultra, теперь появится во всех моделях: Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra. Это свидетельствует о стратегии компании по популяризации премиальных функций.

Flex Magic Pixel: принцип работы технологии

Технология Privacy Display коренным образом отличается от обычных защитных пленок. Она основана на технологии Flex Magic Pixel OLED, разработанной подразделением Samsung Display. Данное решение интегрировано в саму структуру экрана, что позволяет ограничивать угол распространения света. В результате пользователь, находящийся прямо перед экраном, видит четкое изображение, а для людей, смотрящих сбоку, дисплей становится темным или абсолютно нечитаемым.

Эта инновация будет особенно полезна пользователям смартфонов в общественном транспорте, очередях или многолюдных местах. Пользователям больше не потребуется покупать дополнительные аксессуары, чтобы скрыть свои переписки, банковские приложения или личные фотографии от посторонних. Таким образом, Samsung укрепляет уровень безопасности своих устройств на аппаратном уровне.

Ответ конкурентов и рыночные тенденции

Этот шаг Samsung заставил действовать и другие ведущие бренды на рынке смартфонов. По имеющимся данным, китайская компания Huawei также готовит аналогичную аппаратную защиту для своих будущих складных смартфонов. Xiaomi же пока находится на стадии изучения возможностей внедрения этой технологии в свои устройства.

Учитывая, что флагманы Samsung всегда пользуются высоким спросом на рынке Узбекистана, эта новинка в серии Galaxy S27 будет иметь важное значение и для местных пользователей. Особенно в то время, когда безопасность личных данных становится актуальной в глобальном масштабе, подобные технологические решения могут стать основным критерием выбора флагманских устройств.

Подводя итог, Samsung стремится достичь преимущества в конкурентной борьбе, не ограничиваясь простыми программными обновлениями, а изменяя саму технологию дисплея. Если план будет реализован, серия Galaxy S27 станет семейством смартфонов с самыми конфиденциальными и безопасными экранами на рынке.

SamsungGalaxy S27Privacy DisplayТехнологииСмартфоны
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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