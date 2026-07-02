28 пальцев и 30 когтей: уникальный кот установил рекорд Гиннесса

·32·Мир
28 пальцев и 30 когтей: уникальный кот установил рекорд Гиннесса

В США кот, родившийся с гораздо большим количеством пальцев, чем обычно, был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. На четырех его лапах в общей сложности 28 подушечек пальцев и 30 когтей.

Ветеринары объясняют это наследственным состоянием, называемым полидактилией. Оно встречается у некоторых кошек, но такое большое количество пальцев является крайне редким случаем.

Несмотря на необычный внешний вид кота, специалисты отметили, что эта особенность не наносит вреда его здоровью.

Существуют и разные взгляды на многопалых кошек. Некоторые люди считают их животными, приносящими в дом удачу.

Однако при уходе за таким котом необходимо уделять особое внимание когтям. Поскольку их много и они длинные, требуется периодически проверять и подстригать их.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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