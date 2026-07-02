Intel повысила цены на популярные процессоры: серия Core Ultra 200С подорожала

·30·Технологии
Intel повысила цены на популярные процессоры: серия Core Ultra 200С подорожала

Ведущий участник рынка полупроводников, компания Intel, пересмотрела официальные цены на процессоры линейки Core Ultra 200С Plus, предназначенные для настольных компьютеров. Эти изменения, внесенные компанией без лишнего шума, отразились в официальной базе данных Intel ARK. Данный шаг свидетельствует об изменении ценовой политики на рынке чипов нового поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

Наиболее заметные изменения наблюдаются в моделях Core Ultra 7 270К Plus и Core Ultra 5 250К Plus. В частности, рекомендуемая цена модели Core Ultra 7 270К Plus была установлена в диапазоне 340–350 долларов в зависимости от объема партии. Стоит отметить, что ранее этот процессор оценивался значительно дешевле. Модель Core Ultra 5 250К Plus также не осталась в стороне: ее цена выросла с 200 до 220–230 долларов.

Реальная ситуация на рынке и официальные цены

По мнению аналитиков издания ВидеоКардз, данный рост цен со стороны Intel не является неожиданностью. Например, модель Core Ultra 7 270К Plus с момента выхода почти не продавалась по объявленной начальной цене в 300 долларов. В розничных сетях этот чип постоянно продавался дороже официальной цены. Таким образом, можно считать, что компания Intel просто привела официальные цифры в соответствие с реальной ситуацией на рынке.

Учитывая высокий спрос на процессоры Intel и на рынке Узбекистана, это изменение цен может повлиять и на стоимость в местных магазинах. Как правило, за повышением рекомендуемой розничной цены (МСРП), установленной производителем, следуют затраты на логистику и таможню, что приводит к еще большему росту конечной цены для потребителя.

По мнению экспертов, такой пересмотр цен является попыткой компании Intel оптимизировать свои доходы и покрыть производственные затраты. Серия Core Ultra выделяется своей энергоэффективностью и высокой производительностью, что делает их популярными среди геймеров и профессиональных создателей контента.

На данный момент эти изменения обновлены только в базе данных, и не все розничные продавцы могут поднять цены одновременно. Однако в ближайшие недели ожидается появление новых партий чипов Intel на мировом рынке по более высоким ценам. Пользователям, планирующим сборку компьютера, рекомендуется учитывать эти изменения.

IntelПроцессорТехнологииCore UltraРынок
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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