Визит Шавката Мирзиёева в Грузию: 23-летняя пауза завершена

·2·Узбекистан
Визит Шавката Мирзиёева в Грузию: 23-летняя пауза завершена

В рамках государственного визита в Грузию 2 июля во дворце Орбелиани в Тбилиси состоялись переговоры между Президентом Шавкатом Мирзиёевым и президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития многогранных отношений между Узбекистаном и Грузией, увеличения объемов торговли и реализации новых совместных проектов.

Первый государственный визит за последние 23 года

Шавкат Мирзиёев выразил благодарность президенту Грузии за искреннее гостеприимство.

Глава государства особо подчеркнул, что этот визит является первым государственным визитом руководителя Узбекистана в Грузию за последние 23 года.

Стороны с удовлетворением отметили, что в последнее время активизировались контакты между парламентами, правительствами и деловыми кругами.

Визит Шавката Мирзиёева в Грузию: 23-летняя пауза завершена

Объем торговли достиг 270 миллионов долларов

По итогам прошлого года объем товарооборота между Узбекистаном и Грузией составил 270 миллионов долларов.

Также:

  • растет число совместных предприятий и проектов;

  • крупный грузинский TBC банк успешно ведет деятельность в Узбекистане;

  • налажены прямые авиасообщения из Ташкента в Тбилиси и Батуми;

  • в марте текущего года в Ташкенте прошли Дни культуры Грузии.

Особое внимание портам Поти и Батуми

Вопрос дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли стал одним из приоритетных направлений на переговорах.

Стороны обсудили возможности увеличения объемов грузоперевозок и выхода на новые рынки за счет эффективного использования потенциала портов Поти и Батуми.

Визит Шавката Мирзиёева в Грузию: 23-летняя пауза завершена

В каких сферах возможны новые проекты?

На встрече было подчеркнуто наличие большого потенциала для развития сотрудничества по ряду важных направлений.

В частности:

  • фармацевтика;

  • химическая промышленность;

  • сельское хозяйство;

  • транспорт;

  • энергетика;

  • цифровые технологии;

  • туризм.

Ожидается, что реализация новых совместных проектов в этих сферах еще больше укрепит экономические связи двух стран.

Визит Шавката Мирзиёева в Грузию: 23-летняя пауза завершена

Расширение межрегиональных связей

Стороны подчеркнули важность расширения прямых контактов между регионами Узбекистана и Грузии для активизации деловых, туристических и гуманитарных обменов.

Это может создать новые возможности для предпринимателей, туристов и представителей культуры.

Кавелашвили приглашен в Узбекистан

По итогам переговоров Президент Шавкат Мирзиёев пригласил руководителя Грузии Михаила Кавелашвили посетить Узбекистан с визитом.

Встреча в Тбилиси оценивается как важный шаг на пути вывода отношений двух стран на новый уровень.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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