Yandex работает над новыми умными колонками: ожидаются модели Нано, Тинй и Пулс

Российский технологический гигант Yandex планирует расширить линейку своих умных колонок. Компания подала заявки на регистрацию нескольких торговых марок для новых устройств, что свидетельствует о скором выходе на рынок нового поколения устройств с голосовым помощником Алиса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Согласно документам, появившимся в базе данных Роспатента, компания запросила регистрацию брендов «Нано», «Тинй», «Пулс» и «Base». Эти заявки были поданы в конце мая, а процесс регистрации обычно занимает несколько месяцев. Эта новость важна и для пользователей на рынке Узбекистана, где продукция Yandex широко распространена.

Какими могут быть новые модели?

Пока Yandex не раскрыл, к каким именно типам устройств относятся эти названия. Однако сами имена позволяют сделать определенные предположения. Например, «Нано» и «Тинй» (в переводе с английского — «очень маленький») могут указывать на появление версий еще более компактных или доступных, чем нынешние Yandex Станция Mini и Лайт.

Названия «Пулс» и «Base», вероятно, подчеркивают акустические возможности устройств. Возможно, эти модели будут оснащены более мощными басами или динамиками, специально оптимизированными для прослушивания музыки. Представители компании отметили, что сейчас тестируются различные варианты названий, и не все зарегистрированные бренды могут стать конечными продуктами.

Развитие экосистемы Yandex

На сегодняшний день в линейке Yandex Станция существует несколько моделей, адаптированных под разные потребности пользователей. Текущий ассортимент включает:

Миди — умная колонка среднего размера;

Max — самая мощная и большая модель;

Дуо Max — флагман с экраном;

Mini и Лайт — компактные и бюджетные варианты;

Стрит — модель, предназначенная для использования на улице.

В Узбекистане экосистема Yandex, и в частности голосовой помощник Алиса, очень популярны. Появление новых моделей позволит местным потребителям сделать свои дома еще умнее и использовать новые технологии по доступным ценам. Особенно высоким спросом пользуется сегмент компактных и недорогих моделей.

Напомним, что в последние годы Yandex уделяет большое внимание не только программному обеспечению, но и производству аппаратных средств (хардваре). Регистрация новых торговых марок показывает намерение компании укрепить свое лидерство на рынке устройств для умного дома.