Тен Хаг стал основным кандидатом на пост главного тренера сборной Нидерландов

·38·Спорт
Тен Хаг стал основным кандидатом на пост главного тренера сборной Нидерландов

Бывший главный тренер клубов «Манчестер Юнайтед» и «Аякс» Эрик тен Хаг может занять место Рональда Кумана в национальной сборной Нидерландов.

По сообщению журналиста Николо Скиры, 55-летний специалист считается одним из основных кандидатов, которых рассматривает футбольная ассоциация страны.

Кандидатура Тен Хага рассматривается

Футбольная ассоциация Нидерландов начала поиск нового главного тренера.

Согласно источнику, Эрик тен Хаг вошел в список специалистов, которые могут возглавить национальную команду.

Он известен своим успешным периодом в «Аяксе», а также опытом работы в чемпионатах Англии и Германии.

Арне Слот также является претендентом

Еще одним основным кандидатом на пост главного тренера сборной Нидерландов является бывший наставник «Ливерпуля» Арне Слот.

Таким образом, перед федерацией на данный момент стоят два известных нидерландских специалиста:

  • Эрик тен Хаг;

  • Арне Слот.

Пока официального решения о том, какой тренер получит предпочтение, не объявлено.

Куман покинет свой пост 31 июля

Футбольная ассоциация Нидерландов 1 июля официально сообщила, что контракт Рональда Кумана истекает 31 июля.

Действующий тренер покинет свой пост по окончании срока действия соглашения.

После этого ожидается, что «оранжевые» начнут подготовку к следующим турнирам под руководством нового главного тренера.

Последним местом работы Тен Хага был «Байер»

Эрик тен Хаг в последний раз работал в леверкузенском клубе «Байер».

Он возглавлял команду с июля по сентябрь 2025 года. Однако карьера специалиста в Германии длилась недолго.

Под руководством Тен Хага «Байер» провел всего три официальных матча.

Кого выберут Нидерланды?

Перед футбольной ассоциацией Нидерландов стоит важный выбор.

Тен Хаг доказал свое глубокое знание системы нидерландского футбола во время работы в «Аяксе». Арне Слот же известен своим атакующим стилем и современными тактическими взглядами.

Теперь главный вопрос — начнет ли новую эру в сборной Нидерландов Тен Хаг или федерация выберет Арне Слота?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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