Любимое приложение любителей сериалов и фильмов ТВ Тиме прекращает работу

Платформа ТВ Тиме, популярная среди миллионов пользователей по всему миру и позволяющая отслеживать просматриваемые сериалы и фильмы, закрывается. Администрация приложения в официальном уведомлении пользователям сообщила, что сервис полностью прекратит свою деятельность с 15 июля 2026 года. Это решение стало неожиданностью для многих киноманов, так как платформа успела превратиться в крупный общественный центр. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

По объяснению представителей компании, затраты на поддержание бесплатного приложения чрезмерно выросли, а спроса на переход к модели платной подписки недостаточно. Однако, по мнению отраслевых экспертов, основной причиной закрытия ТВ Тиме являются не финансы, а новая стратегия компании, ориентированная на технологии искусственного интеллекта (AI). Об этом сообщают издания TechCrunch и иксбт.ком.

Гонка искусственного интеллекта и стратегические изменения

Компания Вхип Медиа, владеющая ТВ Тиме, была приобретена инвестиционным фондом Блуе Торч Капитал в начале 2025 года. Новые владельцы видят будущее компании исключительно в направлении искусственного интеллекта. Поэтому Вхип Медиа решила сосредоточить внимание на более прибыльных АИ-платформах, таких как Хеликс, вместо простых потребительских приложений. Система Хеликс занимается аналитикой стриминга и автоматизацией цепочек поставок медиаконтента.

По данным Аппфигурес, приложение ТВ Тиме было скачано более 26 миллионов раз, и даже за последний месяц добавилось 29 тысяч новых пользователей. Несмотря на это, на современном технологическом рынке компании считают бизнес-модели на базе искусственного интеллекта более приоритетными, чем база пользователей. Ранее Мозилла по той же причине снизила внимание к своему сервису Покет.

Интересно, что Вхип Медиа предпочла полностью закрыть популярное приложение вместо того, чтобы его продать. Предполагается, что компания не хочет, чтобы ее ценная база данных попала в руки конкурентов. Данные о вкусах и рейтингах зрителей, которые ТВ Тиме собирала годами, считаются очень ценными для медиарынка.

Что будет с данными пользователей?

Основные меры безопасности, связанные с закрытием платформы, включают следующее:

с 15 июля 2026 года приложение будет удалено из всех магазинов (App Store и Google Play);

пользователи могут экспортировать все свои заметки и историю просмотров до этого срока;

компания гарантирует, что все личные данные будут удалены и не будут использоваться в коммерческих целях.

Для любителей сериалов в Узбекистане эта платформа также была удобным инструментом. Многие использовали именно ТВ Тиме, чтобы отмечать просмотренные серии и следить за датами выхода новых сезонов. Теперь пользователям придется перейти на альтернативные сервисы, такие как Леттербоксд или Тракт. Это событие еще раз доказало, насколько сильное влияние имеет тренд AI в мире технологий.