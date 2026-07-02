В Венесуэле под завалами найдено тело победительницы конкурса красоты

Трагические последствия мощного землетрясения в Венесуэле становятся всё более очевидными. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело еще одной известной личности — победительницы конкурса красоты Скарлет Родригес.

Согласно имеющимся данным, 23-летняя Скарлет Родригес и её возлюбленный Хосе Кастро были найдены под обломками многоэтажного жилого дома, рухнувшего в городе Катиа-ла-Мар. Их близкие до последнего надеялись, что они остались живы.

Скарлет Родригес получила широкую известность после победы в конкурсе «Miss Grand Orlando – 2025». Позже она приняла участие в конкурсе «Miss Grand Florida», но не смогла завоевать главный титул.

По последним данным, число жертв катастрофического землетрясения в Венесуэле приблизилось к 2300 человек. Несмотря на то, что спасатели продолжают поисковые работы под завалами, надежда найти выживших постепенно угасает.

По официальным данным, на данный момент из-под обломков извлечены тела 2295 погибших граждан. В связи с этой трагедией в стране объявлен семидневный национальный траур.

Специалисты не исключают, что число жертв может вырасти, так как работы по расчистке завалов всё еще продолжаются.