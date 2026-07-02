Раскрыты подробности тайной беседы Зеленского и Залужного

·62·Мир
Раскрыты подробности тайной беседы Зеленского и Залужного

Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве закрытую встречу с послом страны в Великобритании, бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

По данным источников «Украинской правды», в ходе беседы обсуждались возможные президентские выборы, и Залужный выразил готовность принять в них участие.

Почему Залужного вызвали в Киев?

Согласно сообщению издания, Залужный был вызван в Киев из Лондона накануне того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке.

Изначально на встрече обсуждались вопросы, связанные с Великобританией. Затем Зеленский завел разговор о возможности проведения президентских выборов в Украине.

Зеленский говорил об «окне возможностей»

Источники утверждают, что Зеленский подчеркнул, что ситуация на фронте меняется в положительную сторону, а в обществе сохраняется сплоченность.

Утверждается, что президент заявил о появлении определенного «окна возможностей» для проведения выборов осенью.

При этом было отмечено, что важно, чтобы избирательный процесс не привел к расколу в стране, особенно чтобы потенциальная конкуренция между Зеленским и Залужным не вызвала напряженности.

«Если будут выборы, вы выдвинете свою кандидатуру?»

По словам собеседников «Украинской правды», Зеленский задал Залужному прямой вопрос:

«Если осенью будут выборы, вы выдвинете свою кандидатуру?»

Источники издания утверждают, что ответ Залужного был четким:

«Да. Выдвину».

Информация о том, что содержание этой беседы было официально подтверждено, отсутствует.

Зеленский не предлагал должность

Источники сообщают, что изначально Зеленский был готов обсудить с Залужным практически любую должность.

Однако после того, как бывший главком заявил о возможности участия в выборах, ему не было предложено никакой должности.

Утверждается, что Залужный подчеркнул, что специально не стремился к политической карьере, но многие люди возлагают на него надежды.

Он заявил, что не может объяснить, почему должен отвергать доверие людей, которые его поддерживают.

Умеров и Арахамия также встречались с Залужным

Позже с Залужным также встретились секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и глава парламентской фракции президентской партии Давид Арахамия.

По данным издания, они также говорили о том, что выборы могут привести к расколу в обществе.

Однако позиция Залужного не изменилась. Сообщается, что при прощании его попросили «еще раз хорошенько подумать».

Рейтинг Буданова также растет

Журналисты отметили, что рейтинг Залужного по-прежнему высок. Однако его резкого роста, который наблюдался после ухода с поста главнокомандующего в феврале 2024 года, сейчас не наблюдается.

В то же время говорится, что растет рейтинг еще одного потенциального кандидата, который может составить конкуренцию Зеленскому на выборах — Кирилла Буданова.

Кто лидирует в закрытых опросах?

По информации издания, в закрытых социологических исследованиях, проведенных в июне, были зафиксированы следующие результаты для первого тура:

Потенциальный кандидат

Поддержка

Владимир Зеленский

около 33 процентов

Валерий Залужный

около 22 процентов

Кирилл Буданов

около 14 процентов

Однако указано, что в потенциальном втором туре Залужный может опередить Зеленского:

  • Залужный — около 37 процентов;

  • Зеленский — около 32 процентов.

Отмечается, что во втором туре с Будановым Зеленский может победить с небольшим отрывом.

Проведена еще одна встреча по выборам

По сообщению «Украинской правды», Зеленский провел еще одну встречу с участием Буданова, Умерова, Арахамии, Олега Татарова и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

На ней обсуждались вопросы о том, когда проводить президентские выборы, как организовать процесс и кто может в нем участвовать.

На данный момент официального решения о проведении выборов в Украине и официальном выдвижении кандидатуры Залужного не объявлялось.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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