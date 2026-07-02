В Венесуэле спустя 8 дней под завалами нашли выжившего мужчину

В Венесуэле 43-летний охранник Эрнан Альберто Хиль Флорес был спасен живым спустя восемь дней после того, как оказался под завалами в результате мощных землетрясений, произошедших на прошлой неделе. Его спасение международные спасатели называют настоящим чудом.

Сообщается, что он находился на ночной смене в торговом центре Галериас Плая Гранде в городе Ла-Гуайра, когда произошла серия землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5. Несмотря на то что соседнее здание обрушилось, небольшая будка охраны защитила его от прямого удара, а внутри сохранился воздух.

Специалисты Красного Креста Коста-Рики обнаружили, что он жив, в воскресенье. По словам спасателей, Эрнан сначала просил не сообщать жене о том, что он жив, так как опасался, что спасательная операция может закончиться неудачей.

В четверг в результате сложной операции, в которой участвовали спасатели из Чили, США, Португалии, Мексики и других стран, Эрнана извлекли из-под завалов. В последние дни с ним поддерживали связь через специальную камеру, передавая воду и жидкое питание.

Согласно официальным данным, в результате землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 погибло около 2 200 человек, более 11 тысяч получили ранения, еще десятки тысяч людей числятся пропавшими без вести.

В настоящее время основные усилия направлены на оказание помощи пострадавшему населению. Тысячи людей остались без крова, наблюдается нехватка продовольствия и питьевой воды. Всемирная продовольственная программа заявила, что как минимум 500 тысячам человек необходима гуманитарная помощь в течение трех месяцев.