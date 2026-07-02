В Венесуэле спустя 8 дней под завалами нашли выжившего мужчину

·54·Мир
В Венесуэле спустя 8 дней под завалами нашли выжившего мужчину

В Венесуэле 43-летний охранник Эрнан Альберто Хиль Флорес был спасен живым спустя восемь дней после того, как оказался под завалами в результате мощных землетрясений, произошедших на прошлой неделе. Его спасение международные спасатели называют настоящим чудом.

Сообщается, что он находился на ночной смене в торговом центре Галериас Плая Гранде в городе Ла-Гуайра, когда произошла серия землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5. Несмотря на то что соседнее здание обрушилось, небольшая будка охраны защитила его от прямого удара, а внутри сохранился воздух.

Специалисты Красного Креста Коста-Рики обнаружили, что он жив, в воскресенье. По словам спасателей, Эрнан сначала просил не сообщать жене о том, что он жив, так как опасался, что спасательная операция может закончиться неудачей.

В Венесуэле спустя 8 дней под завалами нашли выжившего мужчину

В четверг в результате сложной операции, в которой участвовали спасатели из Чили, США, Португалии, Мексики и других стран, Эрнана извлекли из-под завалов. В последние дни с ним поддерживали связь через специальную камеру, передавая воду и жидкое питание.

Согласно официальным данным, в результате землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 погибло около 2 200 человек, более 11 тысяч получили ранения, еще десятки тысяч людей числятся пропавшими без вести.

В настоящее время основные усилия направлены на оказание помощи пострадавшему населению. Тысячи людей остались без крова, наблюдается нехватка продовольствия и питьевой воды. Всемирная продовольственная программа заявила, что как минимум 500 тысячам человек необходима гуманитарная помощь в течение трех месяцев.

Эрнан Альберто Гил ФлоресЛа ГуайраКоста-Риканская Красный Крест
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Раскрыты подробности тайной беседы Зеленского и ЗалужногоРаскрыты подробности тайной беседы Зеленского и ЗалужногоСегодня, 22:00В Венесуэле под завалами найдено тело победительницы конкурса красотыВ Венесуэле под завалами найдено тело победительницы конкурса красотыСегодня, 21:2628 пальцев и 30 когтей: уникальный кот установил рекорд Гиннесса28 пальцев и 30 когтей: уникальный кот установил рекорд ГиннессаСегодня, 21:07Что известно о человеке, спасшем 6 миллионов пчел?Что известно о человеке, спасшем 6 миллионов пчел?Сегодня, 20:41Пара, поднявшаяся на 443 метра ради любви, оказалась под арестомПара, поднявшаяся на 443 метра ради любви, оказалась под арестомСегодня, 18:17Известная модель и блогер сообщила о диагнозе рак у двухлетней дочериИзвестная модель и блогер сообщила о диагнозе рак у двухлетней дочериСегодня, 18:05
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка