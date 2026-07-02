Сегодня ночью ожидается начало сильной магнитной бури

·70·Узбекистан
Сегодня ночью ожидается начало сильной магнитной бури

Сегодня ночью прогнозируется начало самых сильных магнитных бурь за последние месяцы. Специалисты сообщают, что это космическое явление связано с очень высокой активностью, зафиксированной на Солнце.

Отмечается, что причиной магнитных бурь станет выброс плазмы из второй по величине активной области, зафиксированной на Солнце за последнее десятилетие. Именно в этой области произошла мощная вспышка класса X, которая считается наивысшим уровнем.

Кроме того, за последние сутки на Солнце было зафиксировано 17 вспышек различной мощности. Ученые подчеркивают, что такая высокая активность усиливает поток частиц, исходящих от Солнца, что оказывает влияние на магнитное поле Земли.

По прогнозам специалистов, в результате этого процесса сегодня ночью могут наблюдаться сильные магнитные бури. Подобные явления в некоторых случаях могут повлиять на работу систем связи и навигации, а также привести к более яркому проявлению полярного сияния в северных регионах.

СолнцеЗемля
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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