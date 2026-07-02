Известная модель и блогер сообщила о диагнозе рак у двухлетней дочери

·38·Мир
Известная модель и блогер сообщила о диагнозе рак у двухлетней дочери

Популярный блогер Нара Смит сообщила, что у её двухлетней дочери Уимси Лу (Вхимсй Лу) диагностировали рак. Об этом она рассказала своим поклонникам в видео, опубликованном на странице в Instagram.

По словам 24-летней блогерши, этот диагноз был поставлен дочери в конце прошлого года. Всё началось с того, что они заметили подозрительное пятно на теле девочки. Нара и её супруг, модель Лаки Блу Смит, сначала отвезли ребенка в отделение неотложной помощи, но там врачи не смогли дать точного заключения.

Позже, после осмотра педиатра, им рекомендовали немедленно обратиться в детскую больницу. Нара отметила, что именно в тот момент она впервые подумала о возможности рака у дочери.

После многочисленных рентгенов, УЗИ и биопсии врачи подтвердили диагноз рака у Уимси Лу и сообщили, что болезнь распространилась на другие части организма. В связи с этим было рекомендовано немедленно начать курс химиотерапии.

По словам блогера, этот процесс стал очень тяжелым испытанием для всей семьи. В то же время они старались уделять любовь и внимание другим детям — Рамбл Хани, Слим Изи и Фауни Голден. У Лаки Блу Смита также есть дочь Гравити от предыдущих отношений.

Нара Смит также объяснила этим событием то, что в последнее время стала менее активна в социальных сетях. Она поделилась этой историей, чтобы другие семьи не игнорировали подозрительные признаки у своих детей и своевременно обращались к врачу.

Кроме того, блогер выразила благодарность всем врачам и медсестрам, которые помогали в процессе лечения её дочери, и высоко оценила их труд.

Нара СмитУимзи ЛуЛаки Блю Смит
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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