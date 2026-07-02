Компания Inspur представила доступный и компактный мини-ПК Inspur 3200U

В то время как спрос на компактные устройства на рынке компьютерных технологий растет, компания Inspur продемонстрировала свою новую модель мини-ПК Inspur 3200U. Это устройство привлекает внимание любителей технологий не только своими малыми габаритами, но и металлическим корпусом, а также встроенным ИИ-помощником. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в своем материале.

Основой нового устройства стал процессор AMD Ryzen 3 3200U. Для обеспечения стабильной работы системы он оснащен 8 GB оперативной памяти DDR4 и SSD накопителем емкостью 256 GB. В плане компактности инженеры Inspur достигли высокого результата: габариты устройства составляют всего 117 x 111 x 35,8 миллиметра, что позволяет значительно сэкономить место на рабочем столе.

Технические возможности и интерфейсы подключения

по данным ixbt.com, корпус Inspur 3200U полностью выполнен из металла, что не только придает устройству современный вид, но и улучшает теплообмен. Для подключения к сети предусмотрен двухдиапазонный модуль Wi-Fi. Также радует, что количества портов для подключения периферии вполне достаточно.

На передней панели устройства расположены два порта USB-A (скоростью 5 Gbit/s) и аудиоразъем 3,5 мм. На задней панели доступны следующие порты:

Два порта USB-A (480 Mbit/s);

Два современных порта USB-C;

Один сетевой порт RJ45;

Два видеовыхода HDMI.

Искусственный интеллект и программное обеспечение

Одной из особенностей модели Inspur 3200U является наличие интеллектуального помощника Lingxi Youyan Agent, работающего локально. Он помогает пользователям использовать возможности AI при выполнении повседневных задач. Производитель отдельно подчеркнул, что данный мини-ПК полностью поддерживает операционные системы Windows и Linux.

Что касается стоимости, новинка вышла в продажу на китайском рынке по цене 1999 юаней (примерно 295 долларов США). Такая доступная цена в сочетании с широким функционалом делает его привлекательным выбором как для офисной работы, так и в качестве домашнего мультимедийного центра.

На рынке Узбекистана подобные компактные компьютеры также становятся популярными, особенно среди образовательных учреждений и представителей малого бизнеса. Ожидается, что Inspur 3200U выделится среди конкурентов благодаря своему металлическому корпусу и богатому набору портов.