Ужас на европейском черном рынке: в Украине пропало около 800 тысяч единиц оружия

·161·Мир
Ужас на европейском черном рынке: в Украине пропало около 800 тысяч единиц оружия

В Украине с 2022 года пропало около 800 тысяч единиц оружия и боеприпасов, которые утекли на черный рынок Европы. В статье, опубликованной известной итальянской газетой Ил Фатто Куотидиано, подчеркивается, что большая часть этого оружия попадает в руки итальянской мафии, в том числе таких опасных преступных группировок, как «Коза Ностра».

Zamin.уз представляет подробности этого резонансного расследования, заявление прокурора Палермо и серьезные препятствия, с которыми сталкивается европейская полиция.

1. Исчезло более 780 тысяч единиц оружия: страшная статистика 2026 года

По данным издания, с 2022 года в Украине было зафиксировано исчезновение или кража в общей сложности 780 465 единиц оружия и боеприпасов. Больше всего беспокоит то, что на долю 149 000 из этих потерь приходятся только первые пять месяцев 2026 года.

Данное вооружение нелегальными путями переправляется на европейский континент и свободно обращается на черном рынке.

Из заявления прокурора Палермо Маурицио Де Лючии в Комиссии по борьбе с мафией:

«Большая часть оружия, исчезающего в Украине, попадает на европейский черный рынок. К этому потоку вооружений проявляют огромный интерес итальянская мафия, в частности такие преступные группировки, как знаменитая "Коза Ностра"».

2. Отсутствие контроля и препятствия для полиции

Как отмечает итальянское издание, европейские страны, оказывающие военную помощь Украине, предпочитают не разглашать, какое именно оружие и в каких объемах они отправляют в Киев.

Отсутствие этой прозрачности и излишняя секретность крайне усложняют для полиции и правоохранительных органов контроль за оборотом нелегального оружия. В результате продукция военной помощи, предоставляемой Киеву со стороны Запада, попадает в руки вооруженных преступников.

Основные факты об исчезновении оружия в Украине и черном рынке

Аспект / Меры

Детали

Средство массовой информации

Ил Фатто Куотидиано (Италия)

Всего пропавшего оружия (с 2022 года)

780 465 ед.

Потери за 5 месяцев 2026 года

149 000 ед.

Основной источник угрозы

Европейский черный рынок и итальянская мафия («Коза Ностра»)

Лицо, сделавшее официальное заявление

Маурицио Де Лючия (прокурор Палермо)

Главная проблема

Сложность полицейского контроля из-за секретности западной помощи

Эти тревожные процессы вокруг европейской безопасности и незаконного оборота оружия могут представлять серьезную угрозу для глобальной безопасности.

Немедленно отправьте эту горячую и аналитическую статью своим друзьям, коллегам и группам, интересующимся международной политикой!

Как вы думаете, смогут ли западные государства усилить контроль над оружием, отправляемым в Украину, или это нанесет еще больший ущерб европейской безопасности? Оставляйте свои мысли и комментарии!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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