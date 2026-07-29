Том, что полузащитник Матеус Фернандеш, приобретенный лондонским Тоттенхэмом в летнее трансферное окно за 85 миллионов фунтов стерлингов, не вышел на поле в матче против Сидней ФК, вполне обоснованно встревожил болельщиков. Как сообщает Goal.com, слухи о травме игрока не соответствуют действительности, а его отсутствие в заявке было лишь осторожным шагом. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

22-летний португальский футболист уже успел стать важной частью нового проекта команды под руководством главного тренера Роберто Де Дзерби. Именно поэтому его отсутствие в игре на Альянц Стэдиум разочаровало фанатов, опасавшихся повторения прошлогодних проблем команды с травмами. Распространившиеся с последних тренировок в Австралии видеоматериалы, на которых Фернандеш наблюдал за процессом со стороны отдельно от партнеров, лишь усилили эти опасения.

Осторожный план тренерского штаба

По информации издания Те Стандард, причиной пропуска матча игроком стала не серьезная травма, а осторожная политика тренерского штаба. Тяжелые условия глобальных предсезонных турне и высокие интенсивные тактические требования Роберто Де Дзерби заставляют клубных тренеров беречь ключевых футболистов. Итальянский специалист уделяет особое внимание физическому состоянию ведущих игроков перед началом сезона, чтобы избежать их потери.

Стоит отметить, что в матче с Сидней ФК отдыхал не только Матеус Фернандеш. Де Дзерби оставил вне заявки и ряд других опытных игроков с целью управления нагрузками. В частности, Дестини Удоджи, Джеймс Мэддисон и Ян-Пол ван Хекке также не появились на поле в матче в Австралии, что свидетельствует о проведении системной ротационной политики.

Быстрая адаптация в новой команде

После перехода из Вест Хэма Матеус Фернандеш сразу привлек к себе внимание своей высококлассной игрой. В матче против МК Донс он забил гол великолепным ударом с лета, показав свой уровень уже в неофициальном дебюте. Во время сборов в Океании егоговая игровая практика также постепенно наращивалась.

В частности, он вышел на замену на 62-й минуте матча против Окленд ФК и внес свой вклад в победу команды со счетом 2:0. Хотя болельщики хотели видеть его и в матче против сиднейского клуба, данное решение тренерского штаба оценивается как правильный шаг с учетом длинной дистанции сезона.