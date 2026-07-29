В отношении грубо обошедшегося с гражданином чиновника из Касана начата служебная проверка

В социальных сетях широкое обсуждение вызвало видео, на котором начальник Касанского районного отдела Ассоциации махаллей Узбекистана в Кашкадарьинской области Убайдулла Очилов грубо ведет себя во время спора с гражданином. По данному факту в отношении него назначена служебная проверка.

Сообщается, что инцидент произошел 28 июля в момент, когда от гражданина потребовали убрать высыпанный на проезжую часть песок. Отмечается, что в ходе возникшего между сторонами спора должностное лицо использовало грубые слова, противоречащие правилам этики.

Ассоциация махаллей Узбекистана отреагировала на данный инцидент, подчеркнув, что государственный служащий в любой ситуации обязан соблюдать культуру общения с гражданами. Также было отмечено, что подобное поведение строго осуждается.

В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. Сообщается, что по ее итогам действиям чиновника будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством.