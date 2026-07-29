Слониха, проработавшая в цирке 40 лет, наконец-то вышла на «пенсию»

В Португалии слониха по кличке Джули, почти 40 лет выступавшая на арене цирка, была официально отправлена на «пенсию». Теперь она проведет оставшуюся часть своей жизни в заповеднике «Пангея», расположенном в регионе Алентежу. Это место признано первым в Европе заповедником, специально созданным для животных, эксплуатировавшихся на тяжелых работах.

Сообщается, что Джули была поймана в дикой природе в Африке в конце 1980-х годов, когда была еще совсем маленькой, и привезена в Португалию. С 1988 года она участвовала в цирковых представлениях. Теперь же слониха начала жить в контролируемой свободной среде и в новом приюте впервые получила возможность принять естественную грязевую ванну.

В 2018 году правительство Португалии приняло закон, запрещающий использование диких животных в цирках с 2024 года. В связи с этим начались поиски постоянного убежища для Джули. Соглашение между администрацией заповедника и владельцем слонихи, а также процесс подготовки и транспортировки заняли около полутора лет.

Специалисты пока не могут точно сказать, сколько продлится новая жизнь Джули. Если в дикой среде слоны могут доживать до 70 лет, то в условиях неволи их продолжительность жизни обычно значительно короче.

Заповедник «Пангея», занимающий площадь в 400 гектаров, способен принять от 20 до 35 слонов. Здесь созданы все условия для того, чтобы животные могли свободно передвигаться, искать корм и содержаться в условиях, приближенных к естественной среде обитания.

Сообщается, что до конца года Джули не останется в одиночестве. К ней также привезут другую самку африканского слона по имени Кариба, которую поймали в дикой природе около 40 лет назад. В настоящее время Кариба содержится в одиночестве в зоопарке Бельгии.