Слониха, проработавшая в цирке 40 лет, наконец-то вышла на «пенсию»

·4.1K·Мир
Слониха, проработавшая в цирке 40 лет, наконец-то вышла на «пенсию»

В Португалии слониха по кличке Джули, почти 40 лет выступавшая на арене цирка, была официально отправлена на «пенсию». Теперь она проведет оставшуюся часть своей жизни в заповеднике «Пангея», расположенном в регионе Алентежу. Это место признано первым в Европе заповедником, специально созданным для животных, эксплуатировавшихся на тяжелых работах.

Сообщается, что Джули была поймана в дикой природе в Африке в конце 1980-х годов, когда была еще совсем маленькой, и привезена в Португалию. С 1988 года она участвовала в цирковых представлениях. Теперь же слониха начала жить в контролируемой свободной среде и в новом приюте впервые получила возможность принять естественную грязевую ванну.

В 2018 году правительство Португалии приняло закон, запрещающий использование диких животных в цирках с 2024 года. В связи с этим начались поиски постоянного убежища для Джули. Соглашение между администрацией заповедника и владельцем слонихи, а также процесс подготовки и транспортировки заняли около полутора лет.

Bino ichida erkak kishi fillarning yonida turibdi.

Специалисты пока не могут точно сказать, сколько продлится новая жизнь Джули. Если в дикой среде слоны могут доживать до 70 лет, то в условиях неволи их продолжительность жизни обычно значительно короче.

Заповедник «Пангея», занимающий площадь в 400 гектаров, способен принять от 20 до 35 слонов. Здесь созданы все условия для того, чтобы животные могли свободно передвигаться, искать корм и содержаться в условиях, приближенных к естественной среде обитания.

Сообщается, что до конца года Джули не останется в одиночестве. К ней также привезут другую самку африканского слона по имени Кариба, которую поймали в дикой природе около 40 лет назад. В настоящее время Кариба содержится в одиночестве в зоопарке Бельгии.

ПортугалияПангеяАлентежуБельгия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Китае повар, похожий на Илона Маска, стал интернет-звездойВ Китае повар, похожий на Илона Маска, стал интернет-звездойСегодня, 04:54В память о фермере, лишившемся обеих рук, установили памятникВ память о фермере, лишившемся обеих рук, установили памятникСегодня, 04:32Президент Чехии поработал фотографом на гонках «Формулы-1»Президент Чехии поработал фотографом на гонках «Формулы-1»Сегодня, 03:57Шумиха в Португалии: внучка Трампа проявила интерес к Жоау ФеликсуШумиха в Португалии: внучка Трампа проявила интерес к Жоау ФеликсуВчера, 23:15Вирусное обращение российского актера к Путину и его неожиданное «покаяние» спустя 2 часаВирусное обращение российского актера к Путину и его неожиданное «покаяние» спустя 2 часаВчера, 23:14Новый туристический магнит на Иссык-Куле: президенты открыли первый международный гольф-клубНовый туристический магнит на Иссык-Куле: президенты открыли первый международный гольф-клубВчера, 22:46
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу