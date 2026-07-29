В Китае мужчина после 8 лет упорной борьбы поступил в университет своей мечты

В Китае бывший охранник удивил многих, поступив в магистратуру престижного Университета Цинхуа лишь с восьмой попытки. Теперь он ставит перед собой еще более грандиозную цель — в будущем отучиться на докторской программе (ФД) в Гарвардском университете. Об этом сообщило издание Сут Чина Морнинг Пост.

31-летний Ян Сяо мечтал учиться в Университете Цинхуа скульптором с детства. В 2013 году он сдал национальный вступительный экзамен в стране — гаокао, и стал студентом Центральной академии изящных искусств. Успешно завершив учебу в 2018 году, он открыл частную художественную школу в Шеньяне. Однако детская мечта и данное возлюбленной обещание снова привели его в Университет Цинхуа. Но при первой подаче документов в магистратуру он не смог сдать экзамен.

Несмотря на это, Ян сказал своей девушке, что его приняли в магистратуру, так как был уверен, что обязательно добьется цели в следующем году. Однако вторая попытка также завершилась неудачей. На третий год подготовки у него завязались отношения с женщиной, с которой он познакомился в интернете. Позже под предлогом болезни и игорных долгов она регулярно брала у него деньги. В результате Ян потерял более 1 миллиона юаней (более 150 тысяч долларов США).

Когда отношения прекратились, он погряз в больших долгах и не смог поступить в магистратуру. Родители помогли ему закрыть долги, а художественная школа прекратила свою деятельность.

В последующие годы Ян несколько раз проваливал экзамены с очень разгромным отрывом по баллам. Чтобы обеспечить семью, он сначала работал уборщиком, а затем охранником в общежитии иностранных студентов Университета Цинхуа. Однажды слова незнакомой женщины, указавшей на него своему ребенку: «Если не будешь хорошо учиться, станешь похожим на этого человека», — стали для Яна мощным толчком.

После этого он днем тайком посещал университетские лекции, а вечерами практиковал английский язык с иностранными студентами. Позже он был повышен до должности руководителя группы университетской службы безопасности. Это позволило ему получать более высокую зарплату, выполнять более легкую работу и уделять больше времени учебе.

По словам Яна, работа охранником полностью изменила его отношение к труду и людям. Несмотря на скромный образ жизни, однажды он потратил все свои сбережения на авиабилет для участия в научной конференции. Впоследствии именно этот визит позволил ему завоевать несколько научных наград.

Наконец, в июне 2026 года, после восьми лет непрерывного труда и терпения, Ян стал магистрантом Академии искусства и дизайна Университета Цинхуа. Хотя магистерская программа обычно длится три года, из финансовых соображений он планирует завершить обучение за два года. Его самая большая мечта — отучиться по полностью финансируемой программе ФД по направлению нематериального культурного наследия в Гарвардском университете.