В Китае мужчина после 8 лет упорной борьбы поступил в университет своей мечты

·223·Мир
В Китае мужчина после 8 лет упорной борьбы поступил в университет своей мечты

В Китае бывший охранник удивил многих, поступив в магистратуру престижного Университета Цинхуа лишь с восьмой попытки. Теперь он ставит перед собой еще более грандиозную цель — в будущем отучиться на докторской программе (ФД) в Гарвардском университете. Об этом сообщило издание Сут Чина Морнинг Пост.

31-летний Ян Сяо мечтал учиться в Университете Цинхуа скульптором с детства. В 2013 году он сдал национальный вступительный экзамен в стране — гаокао, и стал студентом Центральной академии изящных искусств. Успешно завершив учебу в 2018 году, он открыл частную художественную школу в Шеньяне. Однако детская мечта и данное возлюбленной обещание снова привели его в Университет Цинхуа. Но при первой подаче документов в магистратуру он не смог сдать экзамен.

Несмотря на это, Ян сказал своей девушке, что его приняли в магистратуру, так как был уверен, что обязательно добьется цели в следующем году. Однако вторая попытка также завершилась неудачей. На третий год подготовки у него завязались отношения с женщиной, с которой он познакомился в интернете. Позже под предлогом болезни и игорных долгов она регулярно брала у него деньги. В результате Ян потерял более 1 миллиона юаней (более 150 тысяч долларов США).

Когда отношения прекратились, он погряз в больших долгах и не смог поступить в магистратуру. Родители помогли ему закрыть долги, а художественная школа прекратила свою деятельность.

В последующие годы Ян несколько раз проваливал экзамены с очень разгромным отрывом по баллам. Чтобы обеспечить семью, он сначала работал уборщиком, а затем охранником в общежитии иностранных студентов Университета Цинхуа. Однажды слова незнакомой женщины, указавшей на него своему ребенку: «Если не будешь хорошо учиться, станешь похожим на этого человека», — стали для Яна мощным толчком.

После этого он днем тайком посещал университетские лекции, а вечерами практиковал английский язык с иностранными студентами. Позже он был повышен до должности руководителя группы университетской службы безопасности. Это позволило ему получать более высокую зарплату, выполнять более легкую работу и уделять больше времени учебе.

По словам Яна, работа охранником полностью изменила его отношение к труду и людям. Несмотря на скромный образ жизни, однажды он потратил все свои сбережения на авиабилет для участия в научной конференции. Впоследствии именно этот визит позволил ему завоевать несколько научных наград.

Наконец, в июне 2026 года, после восьми лет непрерывного труда и терпения, Ян стал магистрантом Академии искусства и дизайна Университета Цинхуа. Хотя магистерская программа обычно длится три года, из финансовых соображений он планирует завершить обучение за два года. Его самая большая мечта — отучиться по полностью финансируемой программе ФД по направлению нематериального культурного наследия в Гарвардском университете.

КитайУниверситет ЦинхуаГарвардский университетSouth China Morning PostЯн Сяо
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Китае повар, похожий на Илона Маска, стал интернет-звездойВ Китае повар, похожий на Илона Маска, стал интернет-звездойСегодня, 04:54В память о фермере, лишившемся обеих рук, установили памятникВ память о фермере, лишившемся обеих рук, установили памятникСегодня, 04:32Президент Чехии поработал фотографом на гонках «Формулы-1»Президент Чехии поработал фотографом на гонках «Формулы-1»Сегодня, 03:57Шумиха в Португалии: внучка Трампа проявила интерес к Жоау ФеликсуШумиха в Португалии: внучка Трампа проявила интерес к Жоау ФеликсуВчера, 23:15Вирусное обращение российского актера к Путину и его неожиданное «покаяние» спустя 2 часаВирусное обращение российского актера к Путину и его неожиданное «покаяние» спустя 2 часаВчера, 23:14Новый туристический магнит на Иссык-Куле: президенты открыли первый международный гольф-клубНовый туристический магнит на Иссык-Куле: президенты открыли первый международный гольф-клубВчера, 22:46
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу