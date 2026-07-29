Опубликованы курсы валют на 30 июля
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• Евро подорожал на 25 сумов и составил 13 710,57 сума.
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 30 июля 2026 года. Согласно документу, доллар снизился на 15,08 сума и составил 12 035,26 сума.
• Евро подорожал на 25 сумов и составил 13 710,57 сума.
• Российский рубль подешевел на 1,83 сума и опустился до 151,46 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 0,77 сума и опустился до 16 003,29 сума.
• Японская иена подорожала на 0,03 сума и составила 73,56 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 11,22 сума и опустился до 14 678,94 сума.
• Китайский юань подешевел на 0,88 сума и опустился до 1 779,00 сума.
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