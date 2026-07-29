Опубликованы курсы валют на 30 июля

·139·Экономика
Опубликованы курсы валют на 30 июля

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 30 июля 2026 года. Согласно документу, доллар снизился на 15,08 сума и составил 12 035,26 сума.

• Евро подорожал на 25 сумов и составил 13 710,57 сума.
• Российский рубль подешевел на 1,83 сума и опустился до 151,46 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 0,77 сума и опустился до 16 003,29 сума.
• Японская иена подорожала на 0,03 сума и составила 73,56 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 11,22 сума и опустился до 14 678,94 сума.
• Китайский юань подешевел на 0,88 сума и опустился до 1 779,00 сума.

Центральный банк УзбекистанаСШАРоссияЯпонияКитай
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Nodirbek Razzokov
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