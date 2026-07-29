Клаудио Эчеверри предложен Милану

В профессиональном футбольном мире с приближением жаркой поры трансферного окна усиливаются и слухи вокруг перспективных молодых игроков. Как сообщает GOAL.ком, принадлежащий Манчестер Сити талантливый полузащитник Клаудио Эчеверри был предложен итальянскому Милану. Вероятность этого перехода и его условия сейчас находятся в центре внимания футбольной общественности. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Год назад к молодому аргентинскому футболисту проявляли серьезный интерес ведущие клубы Европы, включая команды из Франции, Испании и Италии, в частности Рома. Тогда сам игрок тоже дал согласие на переход, однако трансфер не состоялся. Основной причиной было то, что руководство Манчестер Сити хотело отдать футболиста в аренду исключительно без права выкупа. Рома же не захотела растить игрока, принадлежащего другому клубу.

Сложный период в Европе и арендный опыт

Байер Леверкузен согласился на условия и подписал футболиста, однако его карьера в Германии не задалась. Сначала при Эрике тен Хаге, а затем и под руководством других тренеров воспитанник Ривер Плейт не получал достаточной игровой практики. В первой части сезона он вышел на поле в 11 матчах и не отметился результативными действиями.

Зимой футболист отправился в Жирону, входящую в структуру Китй Груп, но исправить ситуацию не смог. Несмотря на один забитый мяч в ворота Атлетика Бильбао, избежать вылета команды из низшего дивизиона не удалось. Действующий контракт Клаудио Эчеверри рассчитан до 2028 года, и сейчас он отправился в турне по Азии вместе с Манчестер Сити.

Планы на будущее и проблемы

Главный тренер планирует протестировать игрока в матчах против Интера, звезд К-Лиги и Атлетико Мадрид. Однако, как пишет английская пресса, ожидается, что аргентинский хавбек снова сменит команду. Посредники предложили его Милану, который занят усилением своего состава.

Тем не менее, у россонери, подписавших Андрея Костича с сербского и балканского футбольного рынка, осталась лишь одна вакансия для игроков не из Европейского Союза, и их планы выглядят иначе. Кроме того, бывший клуб футболиста Ривер Плейт также намерен арендовать его. Президент клуба хочет вернуть Эчеверри наряду с другими опытными игроками. Однако руководство Манчестер Сити, купившее футболиста за 25 миллионов долларов и желающее закалить его в еврокубках высокого уровня, пока рассматривает исключительно варианты внутри континента.