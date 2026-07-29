Клаудио Эчеверри предложен Милану

·115·Спорт
Клаудио Эчеверри предложен Милану

В профессиональном футбольном мире с приближением жаркой поры трансферного окна усиливаются и слухи вокруг перспективных молодых игроков. Как сообщает GOAL.ком, принадлежащий Манчестер Сити талантливый полузащитник Клаудио Эчеверри был предложен итальянскому Милану. Вероятность этого перехода и его условия сейчас находятся в центре внимания футбольной общественности. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Год назад к молодому аргентинскому футболисту проявляли серьезный интерес ведущие клубы Европы, включая команды из Франции, Испании и Италии, в частности Рома. Тогда сам игрок тоже дал согласие на переход, однако трансфер не состоялся. Основной причиной было то, что руководство Манчестер Сити хотело отдать футболиста в аренду исключительно без права выкупа. Рома же не захотела растить игрока, принадлежащего другому клубу.

Сложный период в Европе и арендный опыт

Байер Леверкузен согласился на условия и подписал футболиста, однако его карьера в Германии не задалась. Сначала при Эрике тен Хаге, а затем и под руководством других тренеров воспитанник Ривер Плейт не получал достаточной игровой практики. В первой части сезона он вышел на поле в 11 матчах и не отметился результативными действиями.

Зимой футболист отправился в Жирону, входящую в структуру Китй Груп, но исправить ситуацию не смог. Несмотря на один забитый мяч в ворота Атлетика Бильбао, избежать вылета команды из низшего дивизиона не удалось. Действующий контракт Клаудио Эчеверри рассчитан до 2028 года, и сейчас он отправился в турне по Азии вместе с Манчестер Сити.

Планы на будущее и проблемы

Главный тренер планирует протестировать игрока в матчах против Интера, звезд К-Лиги и Атлетико Мадрид. Однако, как пишет английская пресса, ожидается, что аргентинский хавбек снова сменит команду. Посредники предложили его Милану, который занят усилением своего состава.

Тем не менее, у россонери, подписавших Андрея Костича с сербского и балканского футбольного рынка, осталась лишь одна вакансия для игроков не из Европейского Союза, и их планы выглядят иначе. Кроме того, бывший клуб футболиста Ривер Плейт также намерен арендовать его. Президент клуба хочет вернуть Эчеверри наряду с другими опытными игроками. Однако руководство Манчестер Сити, купившее футболиста за 25 миллионов долларов и желающее закалить его в еврокубках высокого уровня, пока рассматривает исключительно варианты внутри континента.

МиланМанчестер СитиКлаудио ЭчеверриТрансферСерия А
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

УЕФА угрожает ФИФА бойкотом чемпионата мира!УЕФА угрожает ФИФА бойкотом чемпионата мира!Сегодня, 01:11Безжалостная «Бавария»: В предсезонном матче сравняла соперника с землей (15:0)Безжалостная «Бавария»: В предсезонном матче сравняла соперника с землей (15:0)Сегодня, 01:01После жалобы Атлетико Барселона и Хулиан Альварес могут столкнуться с серьезными санкциямиПосле жалобы Атлетико Барселона и Хулиан Альварес могут столкнуться с серьезными санкциямиСегодня, 00:39Команда Шомуродова и Файзуллаева вылетела из еврокубков — подробности кошмарного вечераКоманда Шомуродова и Файзуллаева вылетела из еврокубков — подробности кошмарного вечераВчера, 23:24Алехандро Бальде: Мы не боимся Реала, и наша судьба в наших рукахАлехандро Бальде: Мы не боимся Реала, и наша судьба в наших рукахВчера, 22:17Майк Тайсон раскрыл секрет: кто был его настоящим кумиром, а не Мохаммед Али?Майк Тайсон раскрыл секрет: кто был его настоящим кумиром, а не Мохаммед Али?Вчера, 21:00
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов