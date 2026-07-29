Население Японии впервые за 42 года сократилось ниже 120 миллионов

Демографический кризис в Японии продолжает углубляться. Число граждан страны впервые за последние 42 года опустилось ниже отметки в 120 миллионов. Об этом сообщает издание Маиничи со ссылкой на правительственные данные.

Согласно официальным данным, по состоянию на 1 января 2026 года количество граждан страны составило 119 миллионов 736 тысяч 483 человека. Это на 917 тысяч человек меньше по сравнению с прошлым годом. Специалисты оценивают этот показатель как самое масштабное годовое сокращение, наблюдаемое с 1968 года.

При этом число иностранных резидентов, проживающих в Японии, продолжает расти. Их количество увеличилось за год на 354 тысячи человек и достигло рекордного уровня — 4 миллиона 31 тысячу 159 человек. Министерство внутренних дел и коммуникаций ведет эту статистику с 2013 года.

Несмотря на реализуемые правительством различные меры по повышению рождаемости, число новорожденных в стране продолжает снижаться. За текущий отчетный период на свет появилось около 670 тысяч младенцев, в то время как число умерших составило 1 миллион 590 тысяч человек. Это свидетельствует о дальнейшем ухудшении демографического баланса.

Среди 47 префектур Японии прирост населения зафиксирован только в столице Токио. Здесь количество граждан увеличилось на 0,09 процента.

Из-за нехватки кадров на рынке труда Япония постепенно расширяет политику по привлечению иностранных работников. В результате число иностранных резидентов растет уже четвертый год подряд. 86,17 процента из них приходятся на граждан трудоспособного возраста.

Префектуры Хоккайдо, Окинава и Оита были отмечены как регионы с наиболее быстрым ростом иностранного населения.

В целом, с учетом иностранных резидентов, общая численность населения Японии составила 123 миллиона 767 тысяч 642 человека. Это также примерно на 563 тысячи человек меньше по сравнению с прошлым годом. А прирост населения наблюдался только в префектурах Токио, Чиба и Осака.