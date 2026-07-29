Миллиардер Брайан Джонсон объявил о создании своего клона ради вечной молодости

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Миллиардер Брайан Джонсон объявил о создании своего клона ради вечной молодости

48-летний американский технологический миллиардер Брайан Джонсон вновь привлек внимание общественности своими экспериментами, направленными на замедление биологического старения. Предприниматель, ранее известный своими опытами по переливанию себе плазмы крови собственного сына, представил новый проект под названием "Бабй Брян".

"Пока что это просто выращенные в лабораторной посуде клетки. Они были взяты из образца моей крови, а затем перепрограммированы в состояние, похожее на эмбриональные стволовые клетки, с помощью так называемых факторов Яманаки. Такие клетки являются плюрипотентными — они могут превратиться практически в любую ткань в организме, включая нервные клетки, клетки сердца, кожи или сетчатки глаза", — пишет биохакер.

По его мнению, в будущем эту технологию можно будет использовать для выращивания органов для трансплантации, тестирования новых методов лечения, восстановления поврежденных тканей и борьбы с возрастными изменениями.

Он также отметил, что аналогичные технологии уже проходят клинические испытания. В частности, ученые изучают возможности использования перепрограммированных клеток для лечения болезни Паркинсона, восстановления зрения и лечения сердечных заболеваний.

Brayan Jonsonning 2018, 2023 va 2024-yillardagi tashqi ko‘rinishi o‘zgarishi.

Из открытых источников известно, что Джонсон тратит на проект омоложения Проджект Блуепринт по 2 миллиона долларов в год. Его цель — вернуть органы в состояние 18-летнего человека и достичь бессмертия в рамках движения "Дон'т Дие" ("Не умирай").

Жизнь Джонсона полностью подчинена строгим алгоритмам и контролируется командой из 30 врачей. Каждый день он потребляет ровно 1977 веганских калорий, принимает более 100 капсул пищевых добавок, занимается спортом в течение часа и спит в условиях идеальной изоляции. Каждую неделю он проходит сотни тестов — от МРТ до анализа биомаркеров крови.

Brayan Jonson muzlatgich oldida turibdi va uyida sport bilan shug‘ullanmoqda.

Кроме того, Брайан идет на радикальные шаги в стремлении к науке: он переливал себе кровь молодого сына и получал инъекции генной терапии в Карибском море. Несмотря на то, что летом 2026 года ему диагностировали неизлечимый аутоиммунный гастрит, миллиардер продолжает эксперименты, пытаясь победить болезнь с помощью новейших технологий.

Брайан ДжонсонСШАBlueprint
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