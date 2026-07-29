Сколько мигрантов депортировали из России за 6 месяцев?

В первые шесть месяцев 2026 года из России были выдворены 43 тысячи 700 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Этот показатель вырос на 65,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом 29 июля сообщил председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин на своей странице в социальной сети Max.

Володин отметил, что до 2025 года депортация мигрантов осуществлялась исключительно на основании судебного решения. Однако в соответствии с федеральным законом, вступившим в силу в феврале 2025 года, Министерство внутренних дел России получило полномочия в ряде случаев принимать решения о выдворении из страны и без судебного решения.

Он также подчеркнул, что с 2024 года Государственная Дума приняла в общей сложности 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной системы. Отмечается, что эти изменения призваны усилить контроль над иностранными гражданами и укрепить порядок в сфере миграции.