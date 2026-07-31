Мечта Лукашенко сбылась: Ему подарили статую «священной» коровы

Президенту Беларуси Александру Лукашенко компания «Савушкин продукт» преподнесла неожиданный и символичный подарок — бронзовую статую коровы. Этот подарок не случаен, так как ранее Лукашенко называл коров «священными» и подчеркивал необходимость установки им памятника.

Детали подарка и его место во Дворце Независимости

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, этот бронзовый памятник займет достойное место во Дворце Независимости. В заявлении компании намекается на фразу «Сказано — сделано», воплотившую в жизнь прежнее высказывание Лукашенко. Этот шаг имеет символическое значение, объединяющее пристальное внимание Беларуси к сектору сельского хозяйства и личные интересы главы государства.

Почему корова для Лукашенко «священна»?

Стоит отметить, что в октябре 2024 года Александр Лукашенко на встрече с работниками сельского хозяйства заявлял, что коровы всегда были главным кормильцем белорусского народа, поэтому им обязательно нужно установить памятник. Цитата «Коровы для меня — это святое» отражает его особое уважение к этому животному. По его мнению, корова — не просто источник питания, а символ богатого сельскохозяйственного наследия и стабильности Беларуси.

На фото: Подаренная белорусскому лидеру бронзовая статуя коровы, установленная во Дворце Независимости.

Не только памятник, но и живое существо: корова Муся

Тема коров для белорусского лидера в этом году не ограничилась лишь памятником. Ему также подарили настоящую корову джерсейской породы по кличке Муся. Сообщается, что Муся была размещена на личной ферме Лукашенко, где и продолжает жить. Этот факт подтверждает, что интерес Лукашенко к сельскому хозяйству силен не только на политическом, но и на личном уровне.

Заключение и анализ: Символичный подарок и политическое значение

Подарок в виде бронзовой статуи коровы президенту Беларуси от компании «Савушкин продукт» — событие не рядовое. Оно выражает стратегическое внимание главы белорусского государства к сфере сельского хозяйства и его личные ценности. Объявление коровы «священной» и идея установки ей памятника символично укрепляют трудолюбие белорусского народа и уважение к природе. Этот шаг также демонстрирует сотрудничество и взаимное уважение между государством и крупным бизнесом.

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А как вы считаете, повлияет ли инициатива по установке памятника коровам положительно на развитие сельского хозяйства Беларуси? Оставляйте свое мнение в комментариях!