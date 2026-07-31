Выяснилось, что за вами можно следить через обычный Wi-Fi

·792·Мир
Выяснилось, что за вами можно следить через обычный Wi-Fi

Выяснилось, что обычная сеть Wi-Fi служит не только средством подключения к интернету. Новая технология, разработанная учеными, позволяет с высокой точностью определять человека по сигналам Wi-Fi, даже если он находится за стеной.

Исследователи отмечают, что система анализирует манеру ходьбы человека, динамику его движений и влияние тела на Wi-Fi волны. Поскольку движения каждого человека уникальны, в сигналах формируется неповторимый «цифровой след». Искусственный интеллект обрабатывает именно эти данные и отличает личность от других.

В ходе испытаний технология распознавала людей с очень высокой точностью даже без физического контакта или камер. Специалисты подчеркивают, что этот метод открывает большие возможности для систем безопасности, умных домов, медицинского наблюдения и спасательных служб в чрезвычайных ситуациях.

В то же время технология подняла вопросы, связанные с конфиденциальностью. Эксперты отмечают важность защиты персональных данных и разработки четких правовых норм при использовании таких возможностей.

По мнению ученых, хотя технология идентификации людей по сигналам Wi-Fi пока находится на стадии исследований, в будущем она может получить широкое применение в сфере безопасности и цифровых услуг. Это показывает, что обычная интернет-сеть может выполнять неожиданно новые задачи.

Wi-Fi
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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