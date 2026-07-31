Где Моджтаба Хаменеи? США и Израиль ведут его поиски

Сообщается, что разведывательные службы США и Израиля проводят совместные поисковые мероприятия, чтобы установить местонахождение верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Об этом пишет газета Те Тимес со ссылкой на свои источники.

Согласно данным издания, несмотря на то, что Моджтаба Хаменеи долгое время не появлялся на публике, он продолжает играть важную роль в процессе принятия военных и стратегических решений Ирана. Утверждается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) не принимает некоторые решения, касающиеся военных операций, без его одобрения. В то же время, пока часть представителей разведывательного сообщества предполагает, что он может быть мертв, в КСИР настаивают на том, что Моджтаба Хаменеи жив.

В сообщении отмечается, что израильская разведка «Моссад» пытается выяснить, жив ли Хаменеи, а также где именно он скрывается. По словам источников, он не пользовался телефоном около 150 дней, не подключался к компьютеру и скрывается в одном из секретных убежищ.

«Моджтаба может не пользоваться телефоном, но у него есть другие способы связи, например, возможность обмениваться сообщениями через небольшие записки», — сказал бывший руководитель отдела «Моссада» Рами Игра.

Он подчеркнул, что руководство Ирана использует многоступенчатую сеть курьеров для передачи сообщений верховному лидеру. В такой системе каждый человек передает сообщение следующему, не зная его содержания. По мнению Игры, самый практичный способ добраться до Хаменеи — это привлечь агента, близкого к нему.

Однако он также отметил, что это очень сложная задача. Поскольку в Иране лица, близкие к верховному лидеру, находятся под строгим контролем, и, вероятно, только два или три члена КСИР знают, как с ним можно установить связь.

Бывший подполковник «Моссада» Авнер Авраам также высказался по этой теме, заявив, что даже если Хаменеи отправит публичное голосовое обращение, это может облегчить определение его местоположения.

«С помощью аудиофайла можно получить информацию об устройстве, на которое была сделана запись, технических характеристиках и даже, в некоторых случаях, о местоположении», — сказал он.

В то же время один из бывших высокопоставленных чиновников Пентагона заявил, что после гибели Али Хаменеи в результате авиаударов в конце февраля Моджтаба Хаменеи уделяет еще больше внимания личной безопасности.

Американский источник газеты, подчеркнув, что Иран на протяжении последних сорока лет остается закрытым государством для внешней разведки, с осторожностью оценил возможности американской разведки. По его мнению, хотя ресурсы израильской разведки относительно ограничены, она работает довольно эффективно в некоторых направлениях.

Согласно источнику, если спецслужбам удастся установить точное местонахождение Моджтабы Хаменеи, США и Израилю придется принимать очень сложные политические и военные решения относительно дальнейших шагов.

Хотя в последние месяцы видео- или аудиообращения от Моджтабы Хаменеи не распространялись, от его имени в социальной сети Кс было опубликовано несколько сообщений. Эти обращения также распространялись иранскими государственными информационными агентствами.

В частности, в июле на его странице в Кс было опубликовано заявление о том, что меморандум о взаимопонимании, подписанный президентом США Дональдом Трампом, «не имеет никакой ценности», а США были охарактеризованы как «Великий Сатана». А в июне в том же аккаунте появилось сообщение об одобрении этого меморандума.

Не присутствовал даже на похоронах отца

3 июля в Тегеране начались церемонии прощания с покойным верховным лидером аятоллой Али Хаменеи. В них также приняла участие делегация из Узбекистана во главе со спикером Законодательной палаты Нуриддином Исмоиловым.