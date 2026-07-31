18-летний американец стал самым молодым профессором в мире

В США 18-летний парень добился уникального достижения и вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой профессор в истории мира. В настоящее время он преподает своим ровесникам в университете и успешно продолжает свою научную деятельность. Об этом сообщила пресс-служба Книги рекордов Гиннесса.

Сообщается, что Натан Томас вырос в семье инженеров. С самого детства он проявлял большой интерес к математике, технологиям, инженерии и научным сферам. Его жажда знаний проявилась очень рано — уже в 10 лет Натан начал учебу в колледже Майами-Дейд. Четыре года спустя, в возрасте 14 лет, он поступил в Международный университет Флориды.

В 2023 году всего в 18 лет он с отличием получил как степень бакалавра, так и степень магистра в области электротехники. Это стало одним из важнейших этапов в его академической деятельности.

Начав педагогическую деятельность в университете именно в этом возрасте, Натан был принят на работу в качестве квалифицированного профессора. В результате он установил новый мировой рекорд как самый молодой профессор в мире. Тем самым он побил многолетний рекорд Колина Маклорена, который стал профессором в 19 лет и скончался в 1746 году.

По словам Натана, в университете важнее всего не возраст человека, а его знания и труд.

«Сюда все приходят с одной целью — получать знания. Сам по себе возраст не имеет большого значения. Я стараюсь концентрироваться на качественном выполнении своей работы и посильной помощи студентам», — говорит он.

В настоящее время Натану Томасу 21 год. Наряду с профессорской деятельностью он продолжает учебу. Сейчас он работает над получением степени доктора юридических наук (ДжД) в Университете Майами. В будущем он намерен специализироваться в сферах СТЭМ и работать в области права интеллектуальной собственности.

При этом он уделяет время и личным интересам. Натан любит играть в баскетбол, теннис и гольф, занимается игрой на фортепиано и любит слушать музыку. Его жизненный путь в очередной доказал, что возраст — не помеха для достижения больших высот.