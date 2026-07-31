Tesla может продать или выделить свой бизнес в Китае

Как сообщает Валл Стрит Джурнал, компания Tesla рассматривает возможность выделения или продажи всего своего бизнеса в Китае с целью ускорения процесса планируемого слияния со SpaceX. Этот шаг может вызвать резкие изменения на мировом автомобильном рынке и коренным образом переформатировать структуру компании. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Издание пишет со ссылкой на собственные источники, что некоторым представителям руководства Tesla было поручено подготовиться к сценариям выделения активов в Китае в отдельную структуру, их продажи или даже закрытия. Этот процесс может быть осуществлен очень быстро в форме спин-офф, поскольку ранее генеральный директор Elon Musk поручил быть готовым к такому разделению из-за потенциальной геополитической ситуации вокруг Тайваня.

Интеграция со SpaceX и требования безопасности

Ожидается, что отделение китайского рынка от глобальных операций значительно упростит процесс объединения Tesla со SpaceX. Как известно, SpaceX является подрядчиком министерства обороны США и обязана соблюдать очень строгие законы и правила в вопросах гражданской и национальной безопасности. Эти требования долгое время оставались одним из факторов, препятствующих потенциальной синергии между компаниями.

В то же время данное решение может стать большой уступкой и стратегической потерь для Tesla. В последние годы Китай стал не только крупнейшим рынком сбыта электромобилей, но и ключевым производственным центром, обеспечивающим Азиатский регион и даже Европу. Гигафабрика в Китае играет решающую роль в общей цепочке поставок компании.

На данный момент официальных заявлений о том, когда именно будет реализован этот план и в какой конкретно форме он будет выполнен, не поступало. Однако сами эти сообщения вызвали большой интерес на технологических и финансовых рынках, став предметом жарких дискуссий среди аналитиков.