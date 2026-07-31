Противоречивые заявления: Трамп отказался передать Киеву 300 ракет Патриот

·118·Мир
Противоречивые заявления: Трамп отказался передать Киеву 300 ракет Патриот

Президент США Дональд Трамп отклонил запрос президента Украины Владимира Зеленского на поставку 300 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Патриот для использования этой зимой. Об этом сообщает издание Те Атлантик со ссылкой на источники. Это может нанести серьезный удар по планам Киева по защите энергетической инфраструктуры от баллистических ракет.

Лицензия вместо готовых ракет: Предложение, которое не решает проблему

По данным издания, вместо предоставления готовых ракет Трамп в ходе переговоров, состоявшихся в начале этого месяца в Анкаре, пообещал выдать Зеленскому лицензию на самостоятельное производство перехватчиков Патриот в Украине.

Однако эксперты отмечают, что у Украины нет необходимых технологий и производственных мощностей для налаживания серийного производства в течение многих лет. Это не удовлетворит потребности в обороне в текущем зимнем сезоне.

Дипломатическая путаница: Кто согласился, а кто сомневается?

Вокруг вопроса передачи технологии Патриот наблюдается и дипломатическая путаница. Спустя два дня после встречи в Белом доме Владимир Зеленский заявил, что американский лидер согласился передать технологию Киеву.

Однако в недавнем интервью британской газете Финанкиал Тимес Трамп обрисовал совершенно иную картину. Он заявил, что «еще не уверен», будет ли США выдавать Украине лицензию на производство зенитных ракет Патриот, но подчеркнул, что Вашингтон «рассматривает этот вопрос».

Анализ разногласий по поводу Патриот между Трампом и Зеленским

Вопрос / Информация

Детали и Результат

Запрос Украины

300 ракет Патриот для обороны этой зимой

Ответ Трампа (по версии Те Атлантик)

Отказ

Предложенная альтернатива

Лицензия на производство ракет

Оценка альтернативного предложения

Налаживание производства потребует лет

Статус передачи технологий

Зеленский: «Согласились»; Трамп: «Еще не уверен»

Заключение и анализ: Эпоха стратегической неопределенности

Отказ Трампа передать готовые ракеты и предложение взамен долгосрочной лицензии (которая, судя по его заявлению Финанкиал Тимес, также еще не определена) свидетельствуют о возможных серьезных изменениях в политике военной помощи США Украине. Трамп не хочет истощать дорогостоящий арсенал США и подталкивает Киев к большей самостоятельности.

Предлагаемая лицензия, даже если она будет реализована, может стать долгосрочным решением, но сегодня она никак не поможет защитить Украину от российских ракетных ударов. А расхождения в заявлениях Зеленского и Трампа вызывают вопросы относительно доверия и диалога в будущих отношениях между Киевом и Вашингтоном. Возрос риск того, что зима для Украины выдастся очень тяжелой.

Отправьте эту важную геополитическую новость своим друзьям и любителям аналитики! Многие наверняка захотят узнать об этом новом повороте в помощи США Украине.

Как вы думаете, выгодно ли для Украины предложение Трампа о выдаче лицензии или это просто затягивание времени? Оставляйте свое мнение в комментариях!

Дональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраинаСШАPatriot
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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