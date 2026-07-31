Компания Ugreen представила передовое зарядное устройство Нексоде Pro мощностью 160 В

Компания Ugreen, занимающая лидирующие позиции на рынке зарядных устройств, представила свой самый передовой и мощный продукт. Согласно информации иксбт.ком, новая модель Нексоде Pro 160 В (каталожный номер 95127) признана самым совершенным решением в истории бренда. Данное устройство привлекает внимание не только своей высокой мощностью, но и современными технологиями, а также интеллектуальными функциями. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Новое зарядное устройство создано на базе фирменной технологии ГаНИнфинитй, которая позволяет обеспечить рекордную мощность при компактных размерах. Габариты Ugreen Нексоде Pro 160 В составляют 82 × 36.5 × 73 миллиметров, а его вес — около 310 граммов. Это весьма оптимальный показатель для устройства с такой мощностью.

Возможности и разнообразие портов

Устройство оснащено несколькими точками подключения, среди которых имеются два порта USB-C, один порт УСБ-А и, что самое главное, встроенный выдвижной кабель USB-C длиной до 70 сантиметров. Данный кабель может удобно фиксироваться в восьми различных положениях.

Общая максимальная выходная мощность устройства достигает 160 ватт. При этом встроенный кабель и основной порт USB Тйпе-К способны передавать мощность до 140 ватт. Второй порт USB-C поддерживает мощность до 100 ватт, а порт USB Тйпе-А — до 22.5 ватт.

Интеллектуальное управление и современные технологии

Модель Нексоде Pro полностью поддерживает большинство современных стандартов быстрой зарядки, включая протоколы USB ПД 3.2, USB ПД 3.1, ППС, Qualcomm Куик Чарге, АФК, СКП и УФКС. Это делает его универсальным решением для любого современного гаджета.

Еще одним важным преимуществом устройства является возможность дистанционного управления через приложение Ugreen Коннект. С помощью технологий Wi-Fi и Bluetooth, подключив зарядное устройство к смартфону, можно удаленно отслеживать его параметры, менять настройки питания, активировать функции защитного отключения и обновлять программное обеспечение.

Также на корпусе имеется цветной дисплей, который в реальном времени отображает основные показатели, такие как текущая мощность, напряжение, сила тока, температура и общее состояние. В настоящее время этот передовой гаджет поступил в продажу, его рекомендованная цена составляет 149 долларов, однако в первые дни продаж предоставляется скидка 20%.